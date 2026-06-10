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小鵬總裁何小鵬親自領導機器人業務 力爭年底前量產

商業創科
更新時間：18:02 2026-06-10 HKT
發佈時間：18:02 2026-06-10 HKT

據外媒報道，小鵬汽車（9868）總裁何小鵬周三發內部信表示，將親自領導公司機器人業務，努力在年底前實現人形機器人量產。同時，集團正轉型發展「物理AI」，涵蓋人形機器人、無人計程車和飛行汽車等領域，目標設定在2026年底前量產IRON機器人。

何小鵬信中稱，機器人產業競爭日益激烈，雖然已經清楚地看到了勝利的方向和時機，但需要更加艱苦執行和極高決策能力，因此決定立即擔任機器人部門的「行政總裁」。

核心主管離職 轉型遇考驗

此前，有市場傳言稱，IRON專案的核心主管施小鑫已於本月初離職。小鵬汽車周三證實，但未透露更多細節。

何小鵬在5月下旬會議上表示，人形機器人預計將在小鵬汽車的零售店進行試用，之後從2027年起交付給中國及海外商業客戶。屆時，機器人硬件及相關AI模式將成為公司營收和毛利率的主要驅動力之一。該股今日收報59.55元，下跌2.85%，市值約1,104億。

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