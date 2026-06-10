周星馳進軍AI影視：微短劇演員會否被AI取代？｜梁偉聰

AI短劇當道，連「星爺」周星馳亦正式進軍AI影視。近年內地娛樂圈變化極快，從流量明星、直播帶貨，到微短劇時代，背後邏輯一向簡單直接：誰能用更低成本、更快速度，提供更高的「賺錢機率」，誰就有機會跑出。如今進入AI時代，一眾真人演員，特別是本來依靠微短劇市場上位的演員，難免面對新的生存壓力。

真人短劇減少 演員沒戲可拍

有朋友半開玩笑說：「短劇演員賺咗一年錢，係時候返鄉下耕田。」這句話聽起來有點涼薄，但背後其實是一種無奈。沒想到現實竟然真的出現類似畫面。近日有報道指，曾參演約一、兩百部微短劇、以「短劇霸總」形象走紅的內地演員張小磊，因真人短劇需求減少，今年開始陷入沒戲可拍的狀態，最後選擇回到老家務農。這個故事某程度上說明，AI對娛樂產業的衝擊，已不只是未來式，而是正在發生的現實。

中國微短劇市場已不再是小眾生意。2025年，中國微短劇市場規模正式突破1,000億元人民幣，全年有3.3萬部微短劇上線，國內用戶規模逼近7億人。這個體量，足以說明微短劇不只是娛樂圈的邊緣產品，而是正式進入「內容工業」階段。

微短劇以「快」見稱。行內一直流傳「七天拍一百集」的說法，演員從拿到劇本、拍攝、剪接到上平台，整個流程往往只有數星期時間。消化角色的時間極短，製作方法亦高度流水線化。然而，從市場數字可見，確實有一大批觀眾接受這種節奏，甚至願意為此付費或持續觀看。

AI影片產量極高 成本更低

但AI影片的速度，只會比微短劇更快。近年「AI Slop」一詞愈來愈流行，意思是由AI大量生產、品質參差甚至低劣的數碼內容。這類內容未必精緻，甚至可能粗糙，但勝在產量極高、成本極低。當市場已經習慣以速度和流量決定內容價值，AI自然更容易成為下一個內容工廠。

目前市場上已有公司專門生產AI劇集與AI影片，採用「AI分鏡、AI角色、AI配音、AI動畫」的流水線模式。一條短片可以在極短時間內生成，成本可能只是傳統短劇的一小部分。若這種模式進一步成熟，對真人演員與傳統製作團隊的衝擊，將不只是想像。

周星馳進軍AI影視 非花邊新聞

正因如此，周星馳進軍AI影視，才特別值得留意。據公開報道，周星馳旗下比高集團入股AI劇集與互動影遊相關企業。這並非單純「星爺玩科技」的花邊新聞，而是反映最懂內容與IP價值的一批創作者，已開始把AI視為下一個影視賽道。

當然，有人會問，連周星馳都要進軍AI，是否代表傳統電影人也開始感到壓力？「一年一影帝，百年周星馳」這句話流傳多年，但在AI時代，真正的問題或許不是周星馳是否「江郎才盡」，而是觀眾已經變了。

今天的觀眾被短影片、微短劇、演算法餵養多年，對節奏、爽感與情緒刺激的要求已經不同。過去一套電影可以慢慢鋪排人物關係，如今不少內容需要在數秒內抓住觀眾。不是創作者變弱，而是觀眾生態、平台機制與商業模式都已經改變。

說故事的人 仍難以被取代

不過，筆者反而沒有那麼悲觀。因為我一直相信，AI時代更需要會說故事的人。AI可以量產畫面，可以模仿聲音，可以生成劇情大綱，甚至可以快速產出一條又一條影片。但AI最難取代的，是創作者對人性的理解、對節奏的掌握，以及知道觀眾為何會笑、為何會哭、為何會記得一個角色多年。

微短劇時代證明市場需要速度，AI時代則會進一步證明，速度以外，誰能真正掌握敘事，誰才有機會留下來。若只追求產量，AI當然可以大量取代低端內容；但若要創造真正能留下來的作品，技術仍然只是工具。

周星馳進軍AI影視，值得期待之處不在於他會否追上技術，而在於這位最懂說故事的創作者，會如何利用新工具，重新回答觀眾到底想看甚麼。

AI可以量產內容，甚至量產情緒刺激，但未必能量產真正的故事。娛樂圈下一輪淘汰賽，淘汰的未必只是演員，而是所有只懂追逐速度、卻不懂講故事的人。

梁偉聰－企業傳訊及財經公關顧問

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