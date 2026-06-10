本港員工醫療保費去年升逾7% 門診費用重上疫情高位 輕症佔用資源比例高

香港理工大學專業及持續教育學院（PolyU CPCE）聯同企業僱員福利及強積金顧問GUM，發布最新「香港僱員醫療保險指數」。數據顯示，綜合保費指數由2024年的282，升至2025年的303，上升7.4%，反映團體醫療保險的保費水平上升，僱主為員工投保的成本持續增加。

GUM倡僱主改善保障設計

GUM行政總裁蕭美鳳表示，疫情後醫療市場正出現結構性轉變，住院資源逐步被高頻但低嚴重性的個案佔用，而門診費用則持續上升。她強調，僱主應透過優化保障設計、推動員工健康管理及加強使用管控，確保長遠財務可持續性及員工福祉。

住院保障方面，住院保障使用指數按年急升16.5%至318，反映受保僱員住院及手術需求增加，當中小型門診手術為主要推動因素，佔住院保障使用次數達87%。增長項目包括病毒性疣相關手術，每100位受保人次由5.02升至5.85次，升幅16.5%；腸胃鏡檢查相關手術亦由3.66升至3.74，升幅2.2%。

65%住院保費屬輕症 重症保障受限

報告指出，資源分配結構出現明顯傾斜，約65%的住院保費分配於低嚴重性的常規輕症，其中病毒性疣及內窺鏡檢查佔整體31%，而高嚴重性疾病僅佔約16%，重症患者獲得的保障比例相對有限。

每宗門診費用平均升至610元

對於門診費用，門診費用指數由284升至325，代表求診成本增加，平均每宗門診費用升至610元，回升至2022年下跌前的高位水平。其中不屬於保險計劃指定醫療網絡的「非網絡門診」開支升幅明顯，普通門診按年上升16.8%，專科門診上升12.0%，X光及化驗則上升10.1%。另外，門診保費指數亦大幅飆升17%至227；住院保障費用指數則由202下降至178，反映每宗醫療個案的平均開支下跌，主要由於小型門診手術比例上升，拉低平均每宗住院保障開支至19,240元。

僱主長遠醫保開支負擔嚴重

香港理工大學專業及持續教育學院院長阮博文指出，私營醫療保險開支若日後每年按此速度增長，將會對僱主負擔能力構成嚴重問題。

PolyU CPCE老齡化和醫療管理研究中心總監方玉輝就表示，面對費用與使用同步上升，保險和醫療業界可考慮合作設立「事前審查」，確保資源更準確地用於「醫療必需」的個案。他亦建議加強對受保人的教育，確保治療以醫療必要為基礎，防止出現過度治療。