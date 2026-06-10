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泡泡瑪特反駁「單押」擔憂 稱非Labubu商品已貢獻海外多數收入

商業創科
更新時間：14:52 2026-06-10 HKT
發佈時間：14:52 2026-06-10 HKT

泡泡瑪特 （Pop Mart，9992）近期股價波動，並引發市場對其過度依賴單一玩具Labubu的擔憂，公司營運總監司德接受外媒訪問時首次披露了海外最大市場細分數據，去年非Labubu商品在美國市場銷售價佔總收入約50%，在日本、韓國及東南亞等地更已佔據大部分銷售份額，並直言「去年Labubu的重要性被過份強調了」，掩蓋了其他品牌的強勁表現。

星星人系列亞洲增長最快

他指出，泡泡瑪特的其他IP也取得了強勁增長，獲得了大量用戶和粉絲，只是被Labubu的光芒掩蓋了，例如星星人系列，是該公司在亞洲增長最快的IP角色之一。

正加速多元化拓展角色

報道提到，泡泡瑪特正加速多元化，拓展Skullpanda、Hirono等角色，並與索尼影視合作製作Labubu電影，預計2028年上映。公司更計劃今年在美國開設超過100家門市，包括進駐時代廣場與第五大道。

司德更表示，海外員工目前佔總數20%至30%，預期數年後將過半。他強調，泡泡瑪特目標成為全球集團，並用數年時間在海外複製中國內地十年來的成功。

投行對今年銷售看法分歧

然而，泡泡瑪特股價自去年8月創新高後已回跌近半，市值蒸發約280億美元，因此令投資者越來越擔心，Labubu能否成為歷久不衰的爆款，還是只是一時風潮。

多家投行對於泡泡瑪特的銷售看法分歧，其中摩根士丹利預測今年銷售增長13%、匯豐則估計增長9.6%；德銀更預測銷售下跌2%，並指Labubu目前只是炒作，在海外市場已進入急劇下滑周期，若Labubu的人氣下降，將損失每筆交易訂單量和品牌互動度，導致總收入大幅下滑。 

不過，泡泡瑪特至少還有一位重量級支持者。知名投資者段永平已增持泡泡瑪特至約6.04%，成為公司創始人及管理層之外最大股東。

相關文章：段永平百億買入泡泡瑪特有理由｜曾淵滄

 

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