星巴克據報研售日本業務股權或IPO 估值或達244億

美國咖啡連鎖店星巴克早前出售中國業務的多數股權後，據彭博引述消息報道，現正考慮日本業務的的多種方案，當中包括出售股權或IPO，估值在4,000億至5,000億日圓（約195億至244億港元）之間，可能吸引其他業內企業和私募股權公司的興趣。據稱，星巴克已與投資銀行進行初步洽談，以確定日本業務發展方向。

在日本擁約2100家門店

報道指出，日本是星巴克最大市場之一，擁有約2,100家門店，其中大部分為星巴克直營門店。雖然集團並未單獨公佈其日本門店業績，但行政總裁Brian Niccol在4月份表示，受新年強勁銷售、旅遊業發展及新產品推出，上季業績「非常出色」。

報道又指，星巴克業績在經歷了一段低迷期後有所好轉，第二季全球同店銷售額較去年同期增長6.2%；股價方面，星巴克（SBUX）周二收報97.41美元，升2.7%，今年以來則累漲約17%。