財庫局制訂《企業財資中心發展計劃》擬革新稅務優惠制度

財庫局局長許正宇表示，在當前國際環境充滿不確定性之際，香港能為跨國企業提供一個「風雨不動安如山」的營商平台。同時，為吸引更多跨國企業在香港設立企業財資中心，以及協助已在港營運的企業財資中心擴大規模，財庫局聯同稅務局、金管局及投資推廣署，制訂了《香港企業財資中心發展行動計劃》，將圍繞「4T」四大方向系統推進改革，預計在2027上半年向立法會提交《稅務條例》的修訂建議，並在獲得立法會批准後於2027年內開放預先審批申請。

圍繞「4T」方向推進改革

許正宇指，「4T」即Tax Revamp（革新稅制）、Tax Agreements（持續擴展全面性避免雙重課稅協定網絡）、Targeted Promotion（針對性推廣）及Talent and Dialogue（人才培訓和業界溝通），將革新稅務優惠制度，引入更具競爭力的分級制度，包括優化現行寬減措施，並增設「預先審核」機制。他指出，企業一經獲批，其企業財資中心及關聯企業將享有更多稅務優惠、更高的稅務確定性，以及在合規安排上擁有更大彈性。



他指，計劃將採取多管齊下的配套策略，持續積極拓展全面性避免雙重課稅協定網絡，進一步擴大現時涉及57個經濟體的覆蓋，並聚焦「一帶一路」國家，讓企業享有更大稅務確定性及避免雙重課稅，以吸引更多企業來港，並促進企業利用香港「出海」。

許正宇表示，計劃亦進行具針對性的市場推廣。

針對新經濟領域公司推廣

許正宇表示，計劃亦進行具針對性的市場推廣，戰略重點包括中國內地及亞洲企業，尤其是新經濟領域的公司，同時更主動與業界，並聯手加強專業人才培訓，為行業的長遠發展建立優質的人才庫。

香港中國企協財資中心委員會秘書長孫海泉表示，當前中資企業海外業務主要集中在亞洲，其次為歐洲、非洲，多數中資境外財資中心以香港為總部，輻射新加坡等多地市場。

出海企業盼保障安全及降低成本

中移動香港財資公司董事長楊星陽表示，中國移動十分看好香港發展前景，選擇香港作為財資中心是「順理成章且理性」的決定。他續指，多數製造業出海布局境外財資中心，核心訴求集中在保障資金安全、降低投融資成本兩大方面，而香港的金融服務與政策環境，恰好能夠精準匹配企業這兩大痛點，也將進一步推動制造業與財資行業協同發展。

孫海泉指，香港中資財資行業發展呈現明顯的疊代特徵，新能源、高端製造、高科技產業及民營消費類企業後來居上，成為新設財資中心的主力。