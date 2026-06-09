Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財庫局制訂《企業財資中心發展計劃》擬革新稅務優惠制度

商業創科
更新時間：17:48 2026-06-09 HKT
發佈時間：17:48 2026-06-09 HKT

財庫局局長許正宇表示，在當前國際環境充滿不確定性之際，香港能為跨國企業提供一個「風雨不動安如山」的營商平台。同時，為吸引更多跨國企業在香港設立企業財資中心，以及協助已在港營運的企業財資中心擴大規模，財庫局聯同稅務局、金管局及投資推廣署，制訂了《香港企業財資中心發展行動計劃》，將圍繞「4T」四大方向系統推進改革，預計在2027上半年向立法會提交《稅務條例》的修訂建議，並在獲得立法會批准後於2027年內開放預先審批申請。

圍繞「4T」方向推進改革

許正宇指，「4T」即Tax Revamp（革新稅制）、Tax Agreements（持續擴展全面性避免雙重課稅協定網絡）、Targeted Promotion（針對性推廣）及Talent and Dialogue（人才培訓和業界溝通），將革新稅務優惠制度，引入更具競爭力的分級制度，包括優化現行寬減措施，並增設「預先審核」機制。他指出，企業一經獲批，其企業財資中心及關聯企業將享有更多稅務優惠、更高的稅務確定性，以及在合規安排上擁有更大彈性。
 
他指，計劃將採取多管齊下的配套策略，持續積極拓展全面性避免雙重課稅協定網絡，進一步擴大現時涉及57個經濟體的覆蓋，並聚焦「一帶一路」國家，讓企業享有更大稅務確定性及避免雙重課稅，以吸引更多企業來港，並促進企業利用香港「出海」。

許正宇表示，計劃亦進行具針對性的市場推廣。
許正宇表示，計劃亦進行具針對性的市場推廣。

針對新經濟領域公司推廣

許正宇表示，計劃亦進行具針對性的市場推廣，戰略重點包括中國內地及亞洲企業，尤其是新經濟領域的公司，同時更主動與業界，並聯手加強專業人才培訓，為行業的長遠發展建立優質的人才庫。

香港中國企協財資中心委員會秘書長孫海泉表示，當前中資企業海外業務主要集中在亞洲，其次為歐洲、非洲，多數中資境外財資中心以香港為總部，輻射新加坡等多地市場。

出海企業盼保障安全及降低成本

中移動香港財資公司董事長楊星陽表示，中國移動十分看好香港發展前景，選擇香港作為財資中心是「順理成章且理性」的決定。他續指，多數製造業出海布局境外財資中心，核心訴求集中在保障資金安全、降低投融資成本兩大方面，而香港的金融服務與政策環境，恰好能夠精準匹配企業這兩大痛點，也將進一步推動制造業與財資行業協同發展。

孫海泉指，香港中資財資行業發展呈現明顯的疊代特徵，新能源、高端製造、高科技產業及民營消費類企業後來居上，成為新設財資中心的主力。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
吳文忻離世丨乳癌復發擴散至腦部 胸部傷口流膿發臭身心坍塌 曾花盡積蓄中泰深三地醫病
01:19
吳文忻今早睡夢中安詳離世終年51歲 結束勇敢抗癌路 前夫陳劍陵承諾照顧兩幼女
影視圈
8小時前
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
公務員劃一加薪2% 低於工會叫價 楊何蓓茵：相信職方會明白 有考慮公眾觀感
01:47
公務員劃一加薪2% 低於工會叫價 楊何蓓茵：相信職方會明白 有考慮公眾觀感
政情
3小時前
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
01:19
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
影視圈
6小時前
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
影視圈
4小時前
吳文忻離世丨曾痛訴流膿如與屍眠歎死神接近 好友彭秀慧助辦生前追思會笑對生死
吳文忻離世丨曾痛訴流膿如與屍眠嘆死神接近 好友彭秀慧助辦生前追思會笑對生死
影視圈
5小時前
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
2026-06-08 13:41 HKT
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
即時娛樂
11小時前