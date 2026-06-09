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Perplexity擬2028年上市 CEO稱不受OpenAI及Anthropic影響

商業創科
更新時間：12:31 2026-06-09 HKT
發佈時間：12:31 2026-06-09 HKT

AI搜尋公司Perplexity行政總裁Aravind Srinivas接受CNBC訪問時表示，公司計劃於2028年上市，並指有關時間表不會受Anthropic及OpenAI上市表現影響。他稱，公司早已計劃於2028年推進上市安排，目前這一點仍然不變。Srinivas早前曾表示，Perplexity在2028年前沒有上市計劃。今次最新言論則顯示，其上市時間表進一步明確。

Srinivas發表上述言論之際，Claude開發商Anthropic上周已秘密提交首次公開招股（IPO）申請，雖然暫未披露定價細節，但其最新估值據報接近1萬億美元。另有消息指，OpenAI亦正籌備上市。

SpaceX上市勢產生連鎖效應

Srinivas表示，Anthropic、OpenAI及SpaceX上市，將會成為史上最大型IPO之一，亦是投資者對超大型IPO接受度的考驗。他直言，若這些上市反應不佳，勢必產生連鎖效應，而SpaceX本周上市表現將成為Anthropic及OpenAI日後上市的重要指標。

對於OpenAI及Anthropic估值高企，Srinivas認為兩家公司作為前沿AI模型開發商，估值合理，因為其模型能力仍處於全球領先位置。他認為，IPO對AI行業至關重要，而他亦相信結果會不錯，因相關企業本身發展良好。不過，他亦提醒，若OpenAI或Anthropic其中一家公司在6個月內未能再展示模型能力進步，便會對其估值構成壓力。

企業不再盲目增加AI開支

另一方面，OpenAI行政總裁奧特曼早前表示，企業正開始討論AI開支規模，並稱AI成本是一項「重大問題」。Srinivas指近期市場出現所謂「tokenmaxxing」（代幣最大化）現象，即員工增加AI使用量，以展示生產力。不過，他認為企業最終並非只想增加token使用，而是希望為不同任務選擇最合適的模型。

Perplexity產品基於多間公司的模型運作，其AI會因應不同任務，自動判斷應使用哪一個模型，同時考慮成本效益。Srinivas舉例，若某個開源模型在90%情況下已足以完成任務，而且成本較前沿模型低10至20倍，他會傾向使用該模型。他認為，前沿AI未來仍然具吸引力，但市場不會再像過去數月般盲目投入資金。

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