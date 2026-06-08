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屈臣氏與歐萊雅共同研發獨家美妝產品 將拓至歐亞及海灣市場

商業創科
更新時間：18:06 2026-06-08 HKT
發佈時間：18:06 2026-06-08 HKT

長和（001）旗下屈臣氏集團宣布，與巴黎歐萊雅（L'Oréal Paris）推出首個共同研發的獨家美妝產品「巴黎歐萊雅極致持久定妝噴霧櫻桃限定版」，冀為零售商與品牌合作奠下全新標準。屈臣氏行政總裁倪文玲表示，是次合作展現集團正重新定義零售商的角色，由傳統分銷商轉型為創新合作夥伴，結合對顧客的深入了解及多元化渠道營運優勢，配合巴黎歐萊雅領先的研發實力和品牌影響力，成功打造出兼具文化價值﹑商業潛力及獨特性的產品。

把握定妝噴霧市場增長機遇

屈臣氏指，該產品是專為屈臣氏集團獨家研發、生產及推出的限量升級版，把握定妝噴霧市場增長的機遇，產品現已於英國發售，並將陸續拓展至全球另外14個市場，包括9個歐洲市場、5個亞洲及海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）市場。

該集團指，鑑於有75%的顧客更傾向選購限量版產品，是次合作產品將結合全方位O+O（線下及線上）推廣策略，包括透過社交媒體預熱宣傳及網紅主導內容，提升產品吸引力，並於店內打造具吸引力的陳列，配合線上加強曝光，帶動銷售，同時將整合O+O策略，確保顧客由探索產品至購買的流暢體驗。

年內登陸星馬泰菲

屈臣氏指，隨著產品於歐洲市場初步表現理想，極致持久定妝噴霧櫻桃限定版將進一步拓展至GCC及亞洲市場，並計劃於年內登陸馬來西亞、泰國、菲律賓及新加坡，相關推廣將以「Cherry Fix Summer Soirée」為主題，結合當地社交媒體宣傳、門店宣傳及沉浸式品牌體驗，與顧客互動。

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