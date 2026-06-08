瑞幸茶飲銷售破200億 全球門店突破3.5萬間 在港推限時5折優惠
更新時間：17:40 2026-06-08 HKT
發佈時間：17:40 2026-06-08 HKT
發佈時間：17:40 2026-06-08 HKT
瑞幸咖啡今日（8日）首次公佈「茶飲成績單」，截至2026年5月31日，瑞幸全國門店現製茶飲及非咖品類總銷售額超過200億元人民幣，打造22款累計銷量破億杯的單品，同時，瑞幸全球門店總數突破3.5萬家。
打造一系列人氣飲品
公司表示，近年持續打造一系列現象級人氣飲品，包括原創生椰拿鐵累計銷量逾21億杯、橙C美式逾5億杯、鮮萃茉莉輕乳茶逾4億杯、小黃油風味拿鐵近3億杯，以及羽衣輕體蔬果茶逾1億杯。
同時，瑞幸宣佈今日正式展開主題活動，推出多樣化產品矩陣和多品類限時優惠。其中於香港市場，包括咖啡、果茶、輕乳茶、蔬果茶、檸檬茶等參與限時領券5折活動。
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