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新地簽200億元5年期銀團貸款 16家金融機構參與

商業創科
更新時間：13:42 2026-06-08 HKT
發佈時間：13:42 2026-06-08 HKT

新地（016）公布，簽訂了一筆200億港元的5年期定期及循環銀團貸款，有16家金融機構參與。該集團指出，是次貸款廣受市場歡迎，在協調安排行階段，融資金額由最初的50億元大幅增至超過260億元。

該集團表示，將貫徹審慎的財務管理原則，策略性地分配是次融資所得的款項，部分將用作債項再融資，其餘則留作日常營運和發展的資本。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，是次貸款獲市場踴躍支持，充分反映金融市場對新地及香港未來發展充滿信心。他稱，新地一直致力興建優質物業，其品牌信譽贏得買家、租戶、消費者及投資者的信賴和認同。

新地表示，儘管全球經濟仍受到中東衝突和能源危機的陰霾籠罩，但憑藉其卓越品牌，物業發展業務維持快速的資產周轉。該集團指，隨著香港International Gateway Centre（IGC）和上海ITC等大型綜合項目陸續落成，將進一步擴大其經常性收入基礎，帶來穩定而可觀的持續收入。

穆迪和標普予A1和A+評級

新地指出，IGC為西九龍800萬呎商業樞紐的重要組成部分，坐落高鐵西九龍總站上蓋，並與機場快綫九龍站無縫連接，享有「空鐵聯運」的優勢，有助企業拓展內地以至國際市場，進一步鞏固西九龍作為「中環2.0」的角色。該集團又指，同樣位於西九龍的藝術廣場大樓預計在2027年完工，該區正迅速發展成為國際商業區，融合商業、藝術、文化、可持續發展及零售等不同元素。

評級機構穆迪和標準普爾分別給予新地A1和A+評級，前景均為穩定，位居香港地產發展商中最高信貸評級之列。

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