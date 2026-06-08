安盛推AXA Global Private 專攻高淨值客 入場門檻最低1000萬

安盛集團推出全新業務AXA Global Private，專攻高淨值、超高淨值人士及跨國家族一站式跨境財管服務。平台整合財富規劃、風險保障與資產傳承，基礎保障涵蓋人壽、健康、財富，另設豪宅、藝術藏品、綁架勒索等定製保障；依託集團歐洲資源，可協助打理歐洲資產與多幣種配置。業務以香港、澳門為雙樞紐，入場門檻1000萬至5000萬元。

內地新政影響有限

針對市場關注的內地監管調控衝擊，AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁、AXA Global Private行政總裁尹玄慧表示長遠影響有限。她表示平台籌備多時，全程恪守中港監管規則，內地新政意在規範合法赴港投資渠道，合規路徑充足；高淨值客本身重視合規，不會違規操作。她提到，面對內地資金成本下行、銷情放緩疑慮，集團合規營運未見明顯跌勢。

港澳團隊增聘人手

尹玄慧又指，亞洲高淨值客保障滲透率低、增長空間大，目標打造區內頭部平台。副行政總裁李佩瑜則稱，該平台將搭配新舊產品，聯同家族辦公室優化資產配置，港澳團隊同步增聘人手擴充規模。

聚焦北亞及東南亞

佈局上，尹玄慧表示首階段聚焦亞洲北亞、東南亞，港澳同步上新產品；長遠計劃拓展中東、中亞等高潛市場。她又稱，香港政府力撐家族辦公室及財管產業，私募市場活躍、IPO增多，帶動跨國家族理財需求。另外，亞洲正值財富世代傳承高峯期，宏觀與地緣波動反而提升客户對資產保障、傳承規劃的剛性需求，支撐平台長線增長。

