中證監強調整改不影響投資者資產安全 離岸賬戶不會被強制清理

隨着中證監打擊「非法」跨境投資行動，市場憂慮價值540億美元資產的命運。不過，據路透引述中證監指出，整改行動不會影響投資者資產安全，現有離岸帳戶不會被強制關閉，帳戶中的資產也不會被強制清理。

部份券商6月中旬起無法開戶

中證監表示，境內投資者可以出售資產並將資金從受影響的帳戶中轉移出去，但相關券商在中國內地提供非法服務（包括透過網站和交易軟件）的行為將在兩年內終止。

報道提到，老虎證券、富途證券及長橋證券已告知其中國境內客戶，從6月中旬開始，他們將無法再開設新帳戶、加倉或轉入新資金，但離岸服務將保持不變。

不會容忍境內進行非法活動

中證監又指，任何國家或地區都不會容忍海外機構在其境內進行非法活動，「必須毫不留情地予以打擊」，因為它們嚴重擾亂市場秩序，增加金融風險及損害投資者利益。

此外，被問到「收緊資本管制是否為了引導資金流入國內資本市場」時，中證監僅指中國資產很有吸引力，歡迎境內外投資者參與中國資本市場，共同分享中國經濟高質量發展的紅利，但沒有再進一步說明。