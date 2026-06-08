Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

京東與騰訊據報圍繞AI Agent深度合作 打造跨場景智能化服務

商業創科
更新時間：10:52 2026-06-08 HKT
發佈時間：10:52 2026-06-08 HKT

據內媒報道，京東（9618）與騰訊（700）將圍繞AI Agent展開深度合作，依托京東的商品供應鏈、履約服務能力及騰訊的生態入口優勢，雙方將共同打造跨場景的智能化服務新範式，推動AI Agent從單點應用走向生態協同。

京東AI Agent可對接多家廠商

報道又指，目前京東AI Agent已與華為、OPPO、榮耀等多家主流終端廠商進行深度對接，通過A2A（Agent to Agent）合作，用戶可直接在各終端原生智能體的京東AI Agent內提出購物需求、獲取商品信息，並依托京東成熟的履約與服務體系順暢承接，形成從意圖識別到服務保障的完整體驗閉環。

此外，騰訊旗下微信早前已傳出正在與華為、小米（1810）、OPPO、vivo等手機廠商打通AI Agent合作，並獲騰訊客服證實。另有媒體報道稱，騰訊已接近啟動微信AI助手的開發測試；騰訊元寶也在推動多個垂類領域的開放合作。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
黎志偉攝
天文台早上5時取消黃雨警告 一度掛紅雨2.5小時 今明料雨勢仍頗大
突發
7小時前
菲律賓7.8級地震︱至少1死4傷多棟建築物倒塌 海嘯抵印尼3地︱有片
00:50
菲律賓7.8級地震︱至少1死4傷多棟建築物倒塌 海嘯抵印尼3沿岸地區︱有片
即時國際
2小時前
假如今日有$100萬 你會買甚麼？ 張堅庭：先買曼城樓再加按買股 持續買進量子概念股｜百萬倉
70歲​張堅庭投資前每事問AI 看好英國樓收7厘息 一類股份每跌10%就加倉｜百萬倉
投資理財
6小時前
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
屯門大叔ATM前手揸大疊$500險中伏 醒目女與路人一秒對望 聯手截擊拯救準苦主｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
極致網購 將軍澳濕透快遞跌出「兩條嘢」 網民看清真身極錯愕：連「XX」都要買落嚟！？｜Juicy叮
極致網購 將軍澳濕透快遞跌出「兩條嘢」 網民看清真身極錯愕：連「XX」都要買落嚟！？｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-07 10:41 HKT
94歲胡楓紅館演唱會破健力士紀錄 劉德華、張學友、陳奕迅等逾20巨星撐修哥 張家輝惹全場爆笑
02:59
94歲胡楓紅館演唱會破健力士紀錄 劉德華、張學友、陳奕迅等逾20巨星撐修哥 張家輝惹全場爆笑
影視圈
14小時前
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
新皇崗口岸懶人包｜最快7月底試行！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
旅遊
2026-06-07 10:30 HKT
胡楓演唱會2026｜94歲修哥開騷破紀錄 紅館設十圍酒席群星到賀 曾志偉預約胡楓百歲個唱再做嘉賓
胡楓演唱會2026｜94歲修哥開騷破紀錄 紅館設十圍酒席群星到賀 曾志偉預約胡楓百歲個唱再做嘉賓
影視圈
15小時前
薛家燕公益金騷連講兩次「張國榮姐姐」  激罕跳線網民嘆：咁辛苦做乜  騷前出意外險撞爆鼻
薛家燕公益金騷連講兩次「張國榮姐姐」  激罕跳線網民嘆：咁辛苦做乜  騷前出意外險撞爆鼻
影視圈
21小時前