京東與騰訊據報圍繞AI Agent深度合作 打造跨場景智能化服務

據內媒報道，京東（9618）與騰訊（700）將圍繞AI Agent展開深度合作，依托京東的商品供應鏈、履約服務能力及騰訊的生態入口優勢，雙方將共同打造跨場景的智能化服務新範式，推動AI Agent從單點應用走向生態協同。

京東AI Agent可對接多家廠商

報道又指，目前京東AI Agent已與華為、OPPO、榮耀等多家主流終端廠商進行深度對接，通過A2A（Agent to Agent）合作，用戶可直接在各終端原生智能體的京東AI Agent內提出購物需求、獲取商品信息，並依托京東成熟的履約與服務體系順暢承接，形成從意圖識別到服務保障的完整體驗閉環。

此外，騰訊旗下微信早前已傳出正在與華為、小米（1810）、OPPO、vivo等手機廠商打通AI Agent合作，並獲騰訊客服證實。另有媒體報道稱，騰訊已接近啟動微信AI助手的開發測試；騰訊元寶也在推動多個垂類領域的開放合作。