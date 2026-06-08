IATA料中東局勢令全球航企盈利削半 航油價格飆70% 「每位乘客利潤買唔起一份熱狗」

國際航空運輸協會（IATA）表示，受中東局勢及高油價影響，全球航空公司的盈利將削減一半，預計全年總利潤降至230億美元（約1794億港元），中東地區航企更料錄得虧損。

機票平均加價7%

IATA去年底原本預計2026年全球航空公司總利潤約410億美元，最新預測為230億美元，大幅下調44%，亦較2025年全年總利潤的450億美元減少一半。但協會預計，今年整個產業鏈的總收入將達到1.165萬億美元，按年將增長9.4%；當中航企紛紛上調票價，紓緩油價影響，預計乘客票價收益率將增加7%。

燃油成本比例增至30%

成本方面，協會預計，全年燃油成本將達3500億美元，按年急增39%，令燃油成本比例由25.4%增至31.4%。有關預測基於布蘭特原油平均價格為每桶95美元，按年增37%，而航空燃油價格更達每桶152美元，按年飆升70%，兩者差距史上最闊。

協會預計，全年航企載客量達51億人次，按年增長2.4%；載客率亦將創下84%的新高，按年多0.5個百分點。至於載貨量預計為7170萬噸，按年微增0.2%。

IATA：加票價難抵消成本增 航企盈利受考驗

IATA總幹事Willie Walsh表示，中東局勢推動燃油成本上升，航空燃油價格飆升70%，削弱航空公司的盈利能力，即使業界調整票價及提升營運效率應對，亦難以抵消額外成本，部分資產負債表較弱的小型航空公司更舉步維艱。

他表示，今年每名乘客平均利潤預測下調至4.5美元，僅為去年的一半，「在多數世界盃場館甚至買不到一份熱狗，若果其他成本或稅收上升，已幾乎沒有緩衝空間。」他稱，整個航空業正面臨低利潤率，以及回報低於資本開支的問題，油價衝擊正考驗航企的財務韌性。

逾九成旅客出行信心仍高

協會調查亦指出，即使地緣政治衝突升溫，但旅客出行信心仍高企，41%受訪者在未來一年乘搭更多航班，52%亦會維持過去出行次數。而為免受政局影響，71%旅客選擇在臨近出發日期才買機票。