馬斯克獲邀出席ASML閉門技術會議 稱公司「應該被珍惜和支持」

據外媒報道，Tesla行政總裁馬斯克將以線上形式出席ASML舉辦的閉門技術會議，以討論旗下Terafab晶圓廠項目，而ASML認為Terafab是一項值得認真對待的重大計劃。另一方面，馬斯克更在社交平台上一篇相關帖文上留言表示，「ASML應該被珍惜和支持，並可以說是歐洲最偉大的公司」。至於ASML上周股價則跌6.6%，收報1,641.74美元。

報道指出，Terafab是SpaceX和Tesla的合資企業，旨在生產用於機械人、人工智能和太空數據中心的尖端晶片，於今年3月成立，並於最近宣布計劃在美國建造一座晶片工廠，投資額至少為550億美元。

分享AI及機械人等發展構想

ASML負責人指出，馬斯克將在這場面向ASML內部員工的活動中，分享其在人工智能、機械人、航天及半導體製造領域的未來發展構想。此外，ASML稱公司高層已與馬斯克討論過Terafab計畫，而馬斯克希望Terafab最終能夠支撐每年1太瓦的算力需求，並計劃生產目前技術前沿的2納米晶片。

該發言人補充，馬斯克和他的團隊透過Terafab，正在成為半導體生態系統的一部分，包括ASML在內的許多公司都將參與這項計劃。