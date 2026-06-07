特朗普政府研「全民共享AI紅利」 擬入股OpenAI等公司 最快本周會唔

美國政府考慮持有頂級AI公司的股權，並研究讓美國公眾持有這些AI公司股份的想法，以平息人們對AI技術快速增長的擔憂。美國總統特朗普更表示，計劃最早本周與AI公司高層舉行會議。

綜合媒體報道，美國高級官員已與AI公司就政府可能購買部份股份的可能性進行初步磋商。特朗普表示，「這其中有非常有趣的一點，它幾乎變成了與美國公眾的一種夥伴關係」。不過，美國政府將以何種方式取得AI公司股權，以及涉及比例如何，目前仍未明朗。

或OpenAI牽頭 建立基金分配

英國《金融時報》則引述業內人士指出，最有可能的結果是由OpenAI牽頭，各方自願出資小量股權，以建立一個基金，並分配給美國民眾，類似阿拉斯加州重新分配石油收入的方案。

另有報道引述知情人士指出，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）早在2025年初，已曾向特朗普政府提出政府持股AI公司的構想。OpenAI今年4月也公開呼籲設立「公共財富基金」，股權比例大約在1%到5%之間，讓民眾直接分享AI增長帶來收益。

此外，奧特曼早前造訪國會山莊會晤無黨籍參議員桑德斯（Bernie Sanders）及兩黨領袖時，也再度遊說有關構想。有知情人士亦透露，美國財長貝森特已對類似提議表示興趣。

非所有人樂見 憂建監控體系

然而，並非所有人都樂見政府深度介入AI行業。特朗普盟友、前白宮AI事務主管、風險投資者David Sacks就在社交平台警告，AI國有化將加速政企合一，若美國政府直接取得AI所有權，將面臨建立全面社會監控體系的巨大風險。

另一方面，據報有熟悉Anthropic人士表示，該公司目前沒有與政府就提供股權進行對話。