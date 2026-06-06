Meta據報研股權融資數百億美元 支持其AI龐大資本開支

Meta據報正探索大規模股權融資，以支持其龐大的人工智能相關資本開支。據英國《金融時報》報道，報道指，在Google母公司Alphabet本周完成破紀錄的850億美元股權融資後，Meta內部加速了發行數百億美元新股的討論。

Meta股價周五跌5.51%，收報593美元。

報道引述知情人士指，Meta已研究了Alphabet融資方案的結構設計，其中包括「強制可轉換優先股發行」，此工具允許企業立即募集現金，但將正式股票發行推遲數年，從而在兼顧融資效率的同時減少對現有股東的即時稀釋。

Meta發言人回應相關報道指「純屬猜測」，但表示將繼續以最靈活的方式籌集資金，以支持在人工智能的發展機會。

Meta今年AI相關資本支出最高達1450億美元，預計2027年將會更高。