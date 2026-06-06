銀行界已落實最新監管要求 金管局：確保開戶流程合規有序

隨着內地打壓非法跨境炒股，本港監管機構亦推出措施因應內地投資者在港違規開戶的情況。金管局發言人今日表示，香港監管機構一直和內地監管機構保持緊密、恆常溝通。因應香港證監會的通函，要求券商就內地投資者帳戶的開立和管理採取額外措施，金管局亦同步要求銀行採用與證監會相若的高業務標準。

金管局指，銀行業界已經落實金管局通告的最新監管要求，確保開戶流程合規、有序。內地客戶繼續申請開戶，整體而言，開戶流程運作暢順。

內地居民可偱合法渠道投資

局方指，香港作為國際金融中心，銀行一直為不同地區的客戶提供專業服務，同時確保業務合法合規。這次優化措施有助鞏固香港國際金融中心的優勢。香港銀行一直設有嚴謹的開戶程序，規範業務合規有序進行，屬恆常監管要求。

內地居民可透過各類合法的跨境投資渠道配置資產及投資合資格理財產品，包括跨境理財通，或透過內地經紀以「滬港通」及「深港通」進行投資。

