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就業數據強勁點燃加息恐慌 納指狂瀉逾4% 晶片股淪重災區費半崩逾一成

商業創科
更新時間：08:11 2026-06-06 HKT
發佈時間：08:11 2026-06-06 HKT

全球焦點世紀新股SpaceX預計於本月中旬隆重登場之際，美股卻在科技股帶頭下殺下迎來強烈地震。受到美國最新就業數據意外強韌、引發市場擔憂聯儲局政策可能轉向加息的衝擊，華爾街掀起恐慌性拋售浪潮，其中晶片及半導體板塊更淪為跌市風暴眼，拖累納指全日暴跌超過4%。

非農就業大超預期 港股夜期跟隨走低

美股三大指數全線鎩羽而歸。截至收市，道指大幅下挫695點或1.35%，收報50866點；標指亦難逃厄運，大跌2.64%，收報7383點；科技股大本營納指表現最差，全日狂瀉4.18%，失守26000點大關，收報25709點。

市場資金瘋狂逃離科技板塊，反映半導體行業走勢的費城半導體指數遭遇血洗，全日暴跌10.26%，大幅收窄至12220點。

核心權重股全線崩盤，多隻晶片巨頭跌幅均達雙位數。英特爾（Intel）股價急挫11.2%；超微（AMD）與高通（Qualcomm）分別錄得10.8%及10.9%的顯著跌幅。記憶體大廠美光（Micron）股價重挫13.2%；晶片架構巨頭ARM亦未能倖免，錄得12.8%的跌幅。至於市場風向標英偉達（Nvidia），股價亦錄得6.2%的沉重回吐。

觸發今次市場大調整的導火線為宏觀經濟數據。美國官方公佈的5月份非農就業職位大增17.2萬個，遠高於市場原先預期的8.5萬個；與此同時，當月失業率則穩定維持在4.3%的水平。勞動力市場的異常火熱，令華爾街大失所望，市場預期經濟並未如期降溫，進而憂慮聯儲局非但不會減息，反而存在重新加息的風險，導致債息與美匯飆升，股市估值受壓。

受到美股暴跌拖累，港股海外市場亦未能獨善其身。香港恒指夜期跟隨外圍走勢大幅走低，收市報24544點，大跌1.38%，低水高達418點，預示港股在下一個交易日開市將面臨嚴峻的低開壓力。

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