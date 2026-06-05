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德林控股辦金融論壇 業界料AI代理3年內難完全取代人手

商業創科
更新時間：20:16 2026-06-05 HKT
發佈時間：20:16 2026-06-05 HKT

德林控股（1709）舉辦第四屆「維港夜談」論壇，雲鋒金融總裁及Alpha Token創始人蔣國飛在論壇中表示，紐約金融數字化落地節奏領先香港，兩地市場落地存在時間差。他認為，未來金融數字化不再局限資產上鏈發行，將重點轉向全場景落地，依託Web3.0、AI算法搭建從前台到後台一體化數字系統。

對於從業人員普遍存在AI淘汰焦慮，螞蟻礦池總裁Andy Zhou則指，從落地實操來看，現有通用大模型難以適配精細化專業業務，以及觸達頭部機構交易系統與核心底層資源，指AI暫時無法脫離現有銀行卡、清算體系獨立完成資金劃轉，未來3至5年內人機協同仍是現階段金融業務最優解法。

監管制度是關鍵制約因素

OSL首席商務官Eugene Cheung亦指，未來穩定幣廣泛使用「需要時間去訂規則」，「全行業被AI重做一遍」的願景落地絕非短期可實現，法律法規、各地監管制度是關鍵制約因素。

算力方面，Andy Zhou指，算力是區塊鏈與人工智能發展的共同底座，無論是公鏈還是聯盟鏈生態，算力調度、服務器部署直接決定上層金融產品穩定性，未來AI大模型規模化落地，會持續拉動全球算力基礎設施擴容需求。

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