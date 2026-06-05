黃仁勳抵韓掀追星熱潮 首站赴T1網吧晤Faker 與韓企CEO食燒肉商合作

據韓聯社報道，英偉達行政總裁黃仁勳相隔7個月後再度訪韓。他表示，計劃與現代、三星及SK集團會晤，討論如何協調供應鏈，並將在韓國研發中心啟動招聘工作。

現場畫面顯示，黃仁勳今日（5日）乘坐專機抵達首爾後，有大批粉絲接機，黃仁勳亦對他們揮手致意，並給粉絲簽名。

與T1成員討論電競產業發展

黃仁勳首站便前往韓國電子競技隊T1主題網吧「T1 BASECAMP」，與T1隊員互動，隊長Faker（李相赫）等5名隊員將全部出席，雙方將討論電子競技產業發展方案。

其後，黃仁勳將在弘大入口附近一間五花肉店，與韓國主要企業CEO共進晚餐。SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、NAVER董事會主席李海珍等將出席。黃仁勳去年訪韓時，曾與鄭義宣及三星電子會長李在鎔在首爾江南區一間炸雞店共進晚餐，一度成為熱門話題。

HBM4三大廠均獲供貨資格

黃仁勳表示，晶片製造業自動化程度將進一步提升，英偉達將盡可能高效及靈活地調配記憶體供應。他又透露，SK海力士、三星電子及美光科技三間記憶體製造商，均已獲得供應HBM4的資格。

市場分析認為，在英偉達與韓企合作範圍由高頻寬記憶體（HBM）等半導體供應鏈，擴展至機器人、汽車、網絡遊戲及雲計算基礎設施之際，黃仁勳今次訪韓有望進一步深化英偉達與韓國AI產業生態合作。黃仁勳亦表示，機器人技術將成為韓國下一個主要產業。

將登人氣清談節目

今次訪韓期間，黃仁勳還將亮相韓國知名清談節目《You Quiz on the Block》。該節目由人氣主持劉在錫 主持，微軟聯合創辦人比爾蓋茨去年8月訪韓時亦曾登上該節目。

「黃仁勳足跡」網站吸逾5萬人瀏覽

黃仁勳今次訪韓亦引發韓國民眾高度關注。一個名為「黃仁勳的足跡」過去數日訪問量急升。截至周四（4日），累計訪問人數已突破5萬人次。

該網站由一名獨立開發者搭建，會自動匯總各大媒體有關黃仁勳的報道，並以地圖形式展示他的會晤安排及預估到訪地點。用戶亦可即時查看「黃仁勳概念股」股價表現，包括三星電子、SK海力士、NAVER、LG電子及斗山機器人等。