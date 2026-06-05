Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

騰訊湯道生回應AI「慢了」批評 承認業務線有快有慢 稱對龍蝦熱潮反應快

商業創科
更新時間：16:42 2026-06-05 HKT
發佈時間：16:42 2026-06-05 HKT

在今日舉行的2026騰訊雲AI產業應用大會上，針對外界批評騰訊在AI發展上「慢了」，騰訊集團高級執行副總裁湯道生作出回應，承認在複雜組織中，不同業務線速度不一，有快有慢，亦有失敗與探索，並表示對外界批評與提醒持開放態度，願意接受建議。

湯道生表示，AI發展是一場長跑，模型會不斷迭代，用户需求亦在不斷變化，未來仍會出現新的產品形態。他又提到，騰訊今年年初對「龍蝦」這一波熱潮反應較快。

中國應建立長期AGI組織

騰訊首席AI科學家姚順雨表示，AI下半場最重要的是，應在中國建立一個長期的AGI組織。他指出，今日AI可分為三部分。首先，要重點關注預訓練及後訓練等基礎性工作的操作與優化，以夯實技術底座。

其次，在產品方面，要將基礎技術轉化為實際產品，使其真正為社會及人類創造價值。第三，則是積極探索新的研究範式，發掘新的機會。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
楊明莊思明8.2吉隆坡結婚 喜帖首曝光準新郎驚變幸福肥 風雨同路十年終修成正果丨獨家
01:29
楊明莊思明8.2吉隆坡結婚 喜帖首曝光準新郎驚變幸福肥 風雨同路十年終修成正果丨獨家
影視圈
4小時前
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
03:21
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
突發
9小時前
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
9小時前
移英4年 港人家長痛心13歲愛女陷情緒困擾 網民心酸質疑：又話移民係為咗小朋友｜Juicy叮
移英4年 港人家長痛心13歲愛女陷情緒困擾 網民心酸質疑：又話移民係為咗小朋友｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
兩蚊兩折｜勞福局宣布不推每月限搭240程方案 指每月僅450人受影響 惟更新系統涉款3000萬
社會
2小時前
陳展鵬複式獨立屋睡房曝光 單文柔為6歲女兒打造超豪成長空間 奢華兒童傢俬價值不菲
陳展鵬複式獨立屋睡房曝光 單文柔為6歲女兒打造超豪成長空間 奢華兒童傢俬價值不菲
影視圈
7小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-04 15:48 HKT
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
01:09
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
23小時前
爆粗校長｜李卓興病假中被炒 專家：嚴重失當可解僱 料政府公積金未必全失
爆粗校長｜李卓興病假中被炒 專家：嚴重失當可解僱 料政府公積金未必全失
教育新聞
8小時前
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
影視圈
22小時前