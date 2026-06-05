騰訊湯道生回應AI「慢了」批評 承認業務線有快有慢 稱對龍蝦熱潮反應快

在今日舉行的2026騰訊雲AI產業應用大會上，針對外界批評騰訊在AI發展上「慢了」，騰訊集團高級執行副總裁湯道生作出回應，承認在複雜組織中，不同業務線速度不一，有快有慢，亦有失敗與探索，並表示對外界批評與提醒持開放態度，願意接受建議。

湯道生表示，AI發展是一場長跑，模型會不斷迭代，用户需求亦在不斷變化，未來仍會出現新的產品形態。他又提到，騰訊今年年初對「龍蝦」這一波熱潮反應較快。

中國應建立長期AGI組織

騰訊首席AI科學家姚順雨表示，AI下半場最重要的是，應在中國建立一個長期的AGI組織。他指出，今日AI可分為三部分。首先，要重點關注預訓練及後訓練等基礎性工作的操作與優化，以夯實技術底座。

其次，在產品方面，要將基礎技術轉化為實際產品，使其真正為社會及人類創造價值。第三，則是積極探索新的研究範式，發掘新的機會。