平保及國壽等大型險企傳「債券南向通」買點心債

據彭博報道，中國部分大型保險公司近日開始通過債券南向通購買點心債，有望為該市場進一步引入增量長期資金。

金監總局：同意部分頭部公司進行

國家金融監督管理總局回覆彭博查詢時表示，近日同意部分頭部保險公司通過南向通機制投資符合條件的債券。知情人士指，上周較後時期獲得監管部門首肯後，至少兩家內地大型保險公司已開始買入點心債。

報道指，此次監管放行保險機構參與南向通投資，距離中國宣布將非銀機構納入該機制已近一年。險資借道南向通佈局點心債，有望為本已迅速擴容的點心債市場帶來更多長期配置資金。

知情人士稱，目前已被納入南向通投資者名單的保險機構包括中國平安保險（2318）、泰康保險和中國人壽（2628）等。

點心債發行規模今年來增27%

債券南向通於2021年啟動，是內地機構經香港投資離岸債券的重要通道，初期以銀行為主要參與者。去年7月，中國表示將完善南向通運行機制，將投資者範圍擴大至券商、公募基金、保險等非銀機構。彭博此前報道，中國據報考慮向被納入南向通的非銀機構新增提供至多5,000億元人民幣的年度額度。

在人民幣國際化推進及低融資成本優勢推動下，點心債發行近年來不斷刷新紀錄。彭博數據顯示，2026年迄今，點心債發行規模已達4,568億元人民幣，按年增長27%。