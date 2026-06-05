京東MALL 6.18灣仔開幕 未來三年據增設6至8間分店

京東（9618）宣佈全港首間京東MALL定於6月18日進駐灣仔正式開幕。灣仔京東MALL營業面積達3萬呎，規模屬全港專業電器零售商場前列。未來三年，京東計劃在港增設6至8間MALL分店，選址優先考慮旺角、沙田、屯門等人流集中的市區商業區。

京東表示，商場採用本地採購、本地銷售營運模式，貨品除傳統大小家電、流動電子產品外，亦引進智能衞浴、按摩儀、家居清潔電器等新類別。店內設有試用體驗機制，消費者可先試用再決定購買，另闢機械人試玩、咖啡休憩、電競組裝、休閒按摩等專屬區域。

佳寶第100店同期開業

除了京東MALL，零售配套方面，京東佳寶第100間香港門店同期開業，門店引入逾百款京東自創品牌貨品。京東表示，憑藉產地直採的供應鏈，廣東盛產的荔枝由農場起運，最快12小時可運抵香港；今次618促銷期間，近千款京造產品陸續上架佳寶全線實體及網絡銷售渠道。

港澳用戶享6180元購物券

618期間，京東APP亦推出港澳地區專享優惠，全線貨品最低五折，跨店消費每滿200元減30元，港澳用戶可累計領取總值6180元購物券；平台維持單件貨物免郵安排，消費無需合併訂單可豁免運費。配送服務方面，部分商品可於落單後四小時內送達，大部分貨品可於翌日派送。

京東健康拓展香港市場

集團稱，京東物流新增家電送貨連安裝一站式服務，灣仔MALL顧客上午11時前下單，當日可安排送貨，冷氣機可於送抵後即時裝嵌。集團表示，集團物流網絡覆蓋全港18區，設五大運作樞紐，同時開通粵港澳三地快件互寄服務。另外，京東健康拓展香港市場，售賣中成藥、滋補保健產品，提供線上健康諮詢，引進人工智能醫療儀器及家居長者護理服務，補充本地智慧安老資源。

累計在港投資逾350億元

關於未來三年發展計劃，京東擬與1000間海內外知名品牌合作，在香港增設超過200間實體門店，預計帶動本港逾10000個就業職位。據集團披露，現時京東累計在港投資額超350億元。