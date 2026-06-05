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黑石旗艦私募信貸基金首設贖回限制 本季僅批5%申請

商業創科
更新時間：15:12 2026-06-05 HKT
發佈時間：15:12 2026-06-05 HKT

《華爾街日報》報道，全球另類資產管理巨擘黑石集團（Blackstone）旗下私募信貸基金（Blackstone Private Credit，BCRED）因面臨投資者大規模撤資，首度實施贖回限制，本季贖回申請將僅獲批准5%，有關基金總資產達790億美元。

據周四（4日）提交的監管文件，該基金在第二季收到相當於總份額10%的贖回申請，最終決定將本季的回購上限嚴格限制在5%。黑石表示，贖回申請在季度後半段已有所放緩，並稱「BCRED資本充足，貸款償還和資金流入超過了股票回購」。

回顧今年首季，BCRED曾面臨佔資產規模7.9%的贖回請求，當時黑石將上限從5%上調至7%，並由公司及高管動用4億美元個人資金注資，以滿足所有撤資需求。

私募基金第一季贖回量增

現時，規模高達1.8萬億至2萬億美元的全球私募信貸市場正普遍面臨流動性考驗。較早前，藍貓頭鷹（Blue Owl）規模達360億美元的私募信貸基金在第一季面臨的贖回比例高達22%；Cliffwater周二表示，其310億美元的私募信貸基金，在第二季收到17%的贖回請求。

報道引述市場分析指出，由於投資者擔憂借款企業的信貸質素下滑，以及人工智能（AI）發展對部分依賴私募貸款的軟件公司造成衝擊，觸發了包括貝萊德（BlackRock）在內的多家機構基金遭遇大規模贖回潮。


 

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