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瑞銀傳推遲內地財富展望活動 滙豐據報減少赴華出差

商業創科
更新時間：14:20 2026-06-05 HKT
發佈時間：14:20 2026-06-05 HKT

中國近期整治非法跨境證券交易、對跨境投資資金流動採取監管措施後，彭博引述知情人士報道，多間國際金融機構正重新評估在華的業務策略，一些機構推遲在內地舉行的活動並限制員工赴內地出差。

知情人士透露，瑞銀集團原定於本月在內地舉行的年中財富展望活動已被推遲，但其他活動將照常進行。滙豐控股（005）一項在內地舉辦的活動照常進行，但主辦單位建議駐香港的私人銀行家非必要避免赴內地出差。一位知情人士透露，一些原計劃參加的人士已經取消行程。報道又引述渣打銀行表示，正在評估其政策。

滙豐發言人向彭博表示，期待下周在內地為客戶舉辦半年一度的投資展望活動，相關出差計劃將照常進行，瑞銀則不予置評。

據國際金融協會的數據顯示，受中國經濟前景和全球資產多元化需求帶動，中國居民去年將8070億美元轉移出境，創下紀錄高位。

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