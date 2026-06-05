大行指亞洲AI股估值仍合理 「不存在泡沫」 惟美息成最大風險

據彭博報道，歐洲最大資產管理公司、資產規模達2.4萬億歐元的東方匯理（Amundi）表示，亞洲AI相關股票未見泡沫，相對於企業的高盈利預期，現時估值仍然合理。該行預期，在科技巨頭持續投入AI基建下，半導體及硬件供應鏈仍具上升空間，但警告美國聯儲局的利率政策將成為左右板塊升勢的最大風險。

盈利預期極高 估值仍屬合理水平

受惠於AI熱潮，新興市場科技股表現強勁。韓國KOSPI指數即使在今日暫時錄得4.92%跌幅，今年累計升幅仍近95%，當中三星電子及SK海力士等科技股的升幅更為顯著。科技股亦成為今年新興市場基準指數累升25%的主要動力。

東方匯理新興市場策略環球主管Alessia Berardi表示，「我們認為不存在泡沫。」她指出，市場對這些科技公司的盈利預期極高，相對於它們預期實現的盈利，現時的估值水平依然顯得合理。這意味著高企的股價及嚴苛的盈利預測，不太可能阻礙亞洲半導體、硬件及供應鏈企業的升勢。

AI基建投資料達5萬億美元

Alessia Berardi亦預期，到2030年全球針對AI基礎設施的投資額將高達5萬億美元，為這些網絡提供算力及支持的硬件供應商，未來仍具備龐大的潛在升幅。

升勢取決於美國投資周期及息口

儘管基本面強勁，但未來的升幅最終取決於美國科技巨頭會否繼續擴大對AI的資本開支，而這項投資周期對美國聯儲局的政策路徑高度依賴。目前市場交易員正押注聯儲局下一步行動將是加息，以應對持續高企的通脹。

若美國國債收益率持續上升，將推高企業的借貸成本及投資的門檻回報率（Hurdle rate），潛在威脅AI相關的資本開支。

Alessia Berardi警告，板塊前景仍高度依賴美國的投資周期，美國的利率及收益率對科技投資至關重要，任何對聯儲局息口預期的轉變，最終都會影響亞洲科技股的交易部署。