標普拒改快速納入規則 SpaceX短期難躋身標指 去年勁蝕49億成絆腳石

標普全球（S&P Global）宣布，不會更改其主要指數的納入要求，意味目標估值高達1.75萬億美元的SpaceX，無緣在短期內躋身標普500指數。

拒以市值規模豁免盈利門檻

標普全球明言，不應單憑市值規模，而豁免對企業財務可行性、上市時間及可投資權重（IWF）等要求。根據標普現行規定，企業必須在最近一個季度，以及過去四個季度累計均按美國通用會計準則（GAAP）錄得盈利，方可獲納入標普500指數。

資料顯示，SpaceX在2025年收入雖按年增長33%至186.7億美元，惟全年仍錄得49.4億美元虧損。

標普500指數是華爾街最受關注的基準指數，目前有數萬億美元的被動型指數基金追蹤。若標普最終放寬規則，將迫使這些被動基金大舉買入SpaceX股份。

納指及富時已放寬納入規則

事實上，為爭奪這批超級科企巨頭，多間指數公司已率先行動。納斯達克已修改相關規定，為SpaceX、Anthropic等新上市巨企納入納斯達克100指數開綠燈。當SpaceX獲納入該指數後，相關被動基金將被迫買入大量流通股份。

此外，富時羅素早前亦宣布新設的「快速納入規則」，令SpaceX合資格獲納入羅素美國股票指數及富時全球股票指數系列。至於標普全球亦表示，將修改其涵蓋範圍更廣的「標普全市場指數」及「道瓊斯美國全市場指數」的納入規則，為SpaceX躋身這些追蹤規模較小的指數鋪路。