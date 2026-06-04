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Uber精簡HR及後勤部門 裁減23%員工 惟佔全球員工不足1%

商業創科
更新時間：11:37 2026-06-04 HKT
發佈時間：11:37 2026-06-04 HKT

網約車龍頭Uber宣布，將裁減其人力資源及後勤部門約23%職位，當中涵蓋招聘、設施及企業文化等部門，其中許多職位為高級管理人員，但以其全球3.4萬名直接聘用員工計，受影響人數不足1%。同時，公司要求早前獲批遙距工作的HR員工，必須嚴格遵守重返辦公室指令。消息傳出後，Uber盤後收報71.28美元，微跌0.57%。

是次裁員行動由公司新任總裁Jill Hazelbaker主導，旨在簡化團隊架構。值得注意的是，Uber旗下約1,000萬名司機大多被列為獨立承包商，並不計算在是次員工總數內。

新總裁：組織過度複雜及重疊

Hazelbaker在向受影響團隊發出的內部信中指出，隨着公司不斷發展，部分組織變得過於複雜及分散，出現職責重疊、所有權不清等問題，且團隊運作偏離了其所支援的業務及合作夥伴。行政總裁Dara Khosrowshahi亦在另一封內部信中表示，相關變動對於將人事團隊的效率最大化至關重要。

稱裁員行動與AI無關

此外，雖然近期多家科技巨頭以發展AI及提升效率為由進行大規模裁員，惟Uber發言人澄清，周三的裁員行動與AI無關。

事實上，Uber原主管市場營銷及公共政策的Hazelbaker，於三周前才獲晉升為總裁兼首席企業事務官。隨着相關部門的主管於今年相繼離任，她的職權範圍進一步擴大至涵蓋安全營運及人事部門。

此外，儘管公司上月曾表示，由於內部擴大使用AI技術，將會放慢招聘步伐，但目前Uber仍在招募逾800個職位，當中包括推動無人駕駛的士（Robotaxi）商業化等相關職位。

HR部門取消遙距辦公

另一方面，早前曾獲批可遙距工作的人力資源部員工，目前已被要求重返辦公室，以配合公司自去年6月起生效的「一周三日重返辦公室」的規定。

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