張一鳴膺亞洲第二大富豪 身家逾7200億 字節估值攀升帶挈

在字節跳動估值提高，以及其在人工智能（AI）領域的進展下，字節跳動創辦人張一鳴晉升為亞洲第二大富豪。根據彭博億萬富豪指數顯示，張一鳴的淨資產攀升至928億美元（約7238.4億港元），超越印度Reliance集團主席Mukesh Ambani，兩者身家暫相差59億美元（約460.2億港元）。張一鳴更鞏固其中國首富的地位，他於2025年首次冠中國首富。

身家7年升6倍

彭博自2019年3月起，追蹤張一鳴當時130億美元身家，至今財富增長逾6倍。目前Mukesh Ambani的淨資產為869億美元（約6778.2億港元）；印度能源企業阿達尼集團創辦人Gautam Adani則為亞洲首富，淨資產高達1174億美元（約9157.2億港元）。UNIQLO母企迅銷集團（6288）董事長、總裁兼行政總裁柳井正排第四名，其淨資產725億美元；日本軟銀集團（SoftBank）董事長孫正義排第五，淨資產720億美元。

張一鳴的財富激增來自字節跳動旗下短視頻應用程式TikTok，及AI聊天機器人豆包的成功，豆包已吸引逾3億月活躍用戶，另字節跳動今年初將其部分美國業務轉移予美國投資者。