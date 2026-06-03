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大灣區航空登記服務正式遷往機場T2 可手機特快行李託運

商業創科
更新時間：20:29 2026-06-03 HKT
發佈時間：20:29 2026-06-03 HKT

大灣區航空宣布，已正式將旅客登記服務由香港國際機場一號客運大樓遷往剛於上星期投入服務的全新二號客運大樓，整體運作暢順有序，大灣區航空的值機櫃檯及手機特快行李託運櫃檯分別設於二號客運大樓Q及S行段。

大灣區航空副主席兼行政總裁侯偉表示，新客運大樓的嶄新設計及智能設施，有助進一步提升營運效率，為旅客帶來更優越的體驗，將繼續積極擴充飛行網絡，以滿足市場需求，並為鞏固香港的國際航空樞紐獨特地位作出貢獻。

大灣區航空的值機櫃檯現設於二號客運大樓Q行段
大灣區航空的值機櫃檯現設於二號客運大樓Q行段

可在手機應用程式完成網上預辦登機手續

大灣區航空指，大灣區航空的乘客除了在二號客運大樓Q行段的值機櫃檯辦理登機手續外，亦可先在大灣區航空手機應用程式完成網上預辦登機手續，然後直接前往設於S行段的手機特快行李託運櫃檯使用自助行李託運服務。 

大灣區航空提到，為確保搬遷工作無縫進行，一直與機管局、地面服務供應商及業務夥伴保持緊密聯繫，以及展開了多次聯合測試，除了增派人手協助乘客之外，早前亦向乘客發送相關實用資訊，務求令他們的出行體驗更加流暢及舒適。

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