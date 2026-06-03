Pokémon卡殺入羅素街：童年回憶如何變成另類資產｜梁偉聰

筆者的童年回憶最近不斷「翻hit」。先是 Pokémon（寶可夢）卡店開到成行成市，接力再有「爆旋陀螺」（戰鬥陀螺）一句「Three, two, one, go shoot!」，勾起不少人腦海中的美好回憶。作為一個曾經經歷過這些熱潮的八、九十後，筆者自然亦想探討一下，這些懷舊熱潮究竟能否延續下去，特別是貴到令人難以置信的Pokémon卡。

卡店月租20萬進駐羅素街

近期Pokémon卡店殺入全球最貴租地段之一的銅鑼灣羅素街，以月租20萬元、呎租500元進駐。雖然該舖位租金相比高峰期已大跌八成，但一間卡牌店能夠進駐羅素街，本身已是一個相當難以想像的畫面。

參與這場市場熱潮的，不再只是一般玩家與收藏家，亦包括網絡紅人、上市公司及專業收藏卡品牌。例如鍾培生在尖沙咀設立逾2萬呎的HKTCG卡牌基地；9GAG創辦人陳展程亦透過上市公司MemeStrategy（2440）收購亞洲收藏卡評級品牌Grade10。而Grade10更準備於6月19至21日在香港舉辦大型卡展，若成事，或會是本地少數以遊戲卡及收藏卡為主題的大型展覽。

談Pokémon卡反應多極端

與朋友談到Pokémon卡近況，往往會出現兩種極端反應。一類是本身有玩卡牌遊戲的朋友，大多認為價格雖高，但市場有其邏輯，頂多提醒別人「不要高追」；另一類則是完全沒有接觸卡牌市場的朋友，較容易從金融工具、甚至灰色資金角度理解這股熱潮。早前亦有日本媒體將高價收藏卡與走資、洗黑錢等議題拉上關係，但這類說法更多反映外界對高價另類資產的疑慮，未必足以概括整個市場。

遊戲卡市場已經存在數十年，但過去確實從未有一款遊戲卡能達到Pokémon卡現時的「神枱級地位」。筆者翻查自己較熟悉的三大遊戲卡市場，分別為Pokémon、遊戲王以及最老牌的魔法風雲會。

最貴遊戲卡逾1649萬美元成交

目前網上資料顯示，Pokémon最貴的「比卡超插畫家」曾以1,649.2萬美元、約1.28億港元成交，刷新全球遊戲卡紀錄。反觀遊戲王，曾有20周年金卡版「青眼白龍」在內地拍賣平台競價突破8,700萬元人民幣，但因原主人涉貪被沒收，最終被官方叫停，未有真正成交。較具參考性的成交，是「偉大的戰士泰勒」以311萬美元、約2,420萬港元成交。至於魔法風雲會，最具象徵性的十級「黑蓮花」亦曾以300萬美元成交，與遊戲王最貴價成交相若。由此可見，Pokémon頂級卡牌的價格，確實遠遠拋離其他遊戲卡品牌。

Pokémon已成全球最具價值IP

回到市場角度，Pokémon早已不只是卡牌遊戲，而是一個橫跨動畫、遊戲、電影、周邊商品與收藏品的全球級IP。據過往統計，Pokémon的累計收入早已站上全球最具價值IP之列，足以與Hello Kitty、米奇老鼠等老牌IP並列。

更難得的是，它成功橫跨80後、90後、00後，甚至10後幾代人，長期在全球保持熱度。從這個角度看，最貴卡牌比其他品牌高出幾倍，似乎又並非完全不可理解。

回憶被金融化 需保持清醒

筆者作為一個「局外人」，見到有朋友玩得投入，當然替他們開心。只是仍想提醒一句：玩還玩，別太過火。近年有一批朋友是最近三、四年才入場，名義上是玩卡，實際心態卻隱隱帶有參與「炒卡」的意味，只是嘴上不太願意承認。

對真心欣賞遊戲卡的人來說，即使價格回落，手上仍然是一張心頭好；每晚工作後望一望，已經足以身心舒暢。但若只是抱着炒賣心態入場，一旦市場退潮，留下來的可能就不再是童年回憶，而是一堆難以套現的紙牌。

懷舊可以是情懷，收藏可以是興趣，甚至也可以是一種另類資產。但當童年回憶開始被金融化，最需要保持清醒的，反而是我們自己。

梁偉聰－企業傳訊及財經公關顧問

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