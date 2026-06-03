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內地人很不習慣香港有G樓｜周顯

商業創科
更新時間：14:29 2026-06-03 HKT
發佈時間：14:29 2026-06-03 HKT

看小紅書，內地人很不習慣看到香港有G樓，我心想，少見多怪，你們還沒見識過LG1、LG2、UG1、UG2，又或者是CP1、CP2、CP3、CP4，還有M層，即閣樓，去去又一城，又或者是去去長江中心，保證你們大開眼界呀！

G樓當然是很混淆的說法，卻被習以為常。事實上，0是很高深的數學概念，中國從來把地下叫作「一樓」，也不見得比G樓先進多少。

不過，最科學的寫法，我還是在內地的電梯見到：地下是0，往上是1、2、3、4，地庫分別是-1樓、-2樓、-3樓，清晰明瞭。理論上，閣樓應可寫作1/2樓，這好比《哈利波特》的火車站那個「9又3/4月台」。

我的《炒股密碼》、《從價值投資法到大破價值投資法》初版時，排列方式也很科學，第一章又細分為1.1、1.2，1.2.1，其中一節是5.3.2.2.2.2.1，麻煩到我自己都頂唔順，還是算了，胡亂分章，用不着那麼的專業。

周顯
 

周顯簡介:

作者、投資者、知識份子、八卦公

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