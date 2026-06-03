TOTO加碼半導體材料業務 相關資本支出大增至佔逾一半 股價破頂升8%

據彭博報道，日本座廁及衛浴製造商TOTO預計，未來幾年其晶片相關業務支出將佔公司總資本支出的一半以上，期望借助人工智能熱潮為公司開拓新增長。

TOTO今日股價再創新高，最新報7863日圓，升7.95%。

TOTO近年受惠於人工智能浪潮，因該公司是全球第二大靜電吸盤(Electrostatic Chucks)生產商，該部件廣泛應用於NAND存儲晶片製造，用於在晶片製造過程中固定矽晶圓。

已完成美國及中國大規模擴產計劃

TOTO首席技術官Ryosuke Hayashi接受彭博訪問時表示，該公司將打造「能夠妥善應對需求」的生產體系。他說，隨著公司已完成在美國和中國的大規模擴產計劃，住宅設備業務與新業務領域的資本支出佔比將出現逆轉。在截至今年3月的財年中，TOTO半導體相關產品支出佔資本開支的11%。

該公司在今個財年將投入約300億日圓用於資本支出，並正在提升靜電吸盤的產能。Ryosuke Hayashi表示，即使快速增長的業務利潤率會受到設備折舊成本和匯率的影響，「但銷售額肯定會增長」。他又表示，隨著「小晶片」（chiplets）的使用增加，將會為高性能工程陶瓷及其他領域創造新的需求。他指出，僅靠樹脂和金屬已經不夠了。

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分析師料晶片相關業務增長仍大

TOTO股價在過去一年大約升了一倍，表現跑贏日本國內衛浴設備競爭對手Lixil。SBI證券市場分析師Koki Takada認為，TOTO晶片相關業務仍有增長空間，隨著製造複雜度的提升，對材料的需求將進一步增加。

