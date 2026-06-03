Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TOTO加碼半導體材料業務 相關資本支出大增至佔逾一半 股價破頂升8%

商業創科
更新時間：12:19 2026-06-03 HKT
發佈時間：12:19 2026-06-03 HKT

據彭博報道，日本座廁及衛浴製造商TOTO預計，未來幾年其晶片相關業務支出將佔公司總資本支出的一半以上，期望借助人工智能熱潮為公司開拓新增長。

TOTO今日股價再創新高，最新報7863日圓，升7.95%。

TOTO近年受惠於人工智能浪潮，因該公司是全球第二大靜電吸盤(Electrostatic Chucks)生產商，該部件廣泛應用於NAND存儲晶片製造，用於在晶片製造過程中固定矽晶圓。

已完成美國及中國大規模擴產計劃

TOTO首席技術官Ryosuke Hayashi接受彭博訪問時表示，該公司將打造「能夠妥善應對需求」的生產體系。他說，隨著公司已完成在美國和中國的大規模擴產計劃，住宅設備業務與新業務領域的資本支出佔比將出現逆轉。在截至今年3月的財年中，TOTO半導體相關產品支出佔資本開支的11%。

該公司在今個財年將投入約300億日圓用於資本支出，並正在提升靜電吸盤的產能。Ryosuke Hayashi表示，即使快速增長的業務利潤率會受到設備折舊成本和匯率的影響，「但銷售額肯定會增長」。他又表示，隨著「小晶片」（chiplets）的使用增加，將會為高性能工程陶瓷及其他領域創造新的需求。他指出，僅靠樹脂和金屬已經不夠了。

相關文章：日本馬桶成AI概念黑馬 「陶瓷黑科技」晶片不可或缺 Toto擬300億提升產能

分析師料晶片相關業務增長仍大

TOTO股價在過去一年大約升了一倍，表現跑贏日本國內衛浴設備競爭對手Lixil。SBI證券市場分析師Koki Takada認為，TOTO晶片相關業務仍有增長空間，隨著製造複雜度的提升，對材料的需求將進一步增加。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」
101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」
影視圈
6小時前
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
00:50
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
影視圈
16小時前
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-02 11:07 HKT
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
影視圈
16小時前
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
影視圈
14小時前
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？ 早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
飲食
2026-06-01 19:34 HKT
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
樓市動向
7小時前
Save Lily涉事男女被捕前最後身影曝光 網民直擊長沙灣行蹤 奇特「遮尖」朝天、嬰兒狀況惹熱議｜Juicy叮
Save Lily涉事男女被捕前最後身影曝光 網民直擊長沙灣行蹤 奇特「遮尖」朝天、嬰兒狀況惹熱議｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
影視圈
18小時前