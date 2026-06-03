新世界上海K11 ELYSEA寫字樓預租近70% 租戶料10月陸續入伙

新世界發展（017）表示，內地商業及零售業務表現理想，其中上海大型綜合項目K11 ELYSEA寫字樓預租率近70%，料租戶於今年10月陸續進駐。此外，內地各個K11在五一黄金周期間人流與銷售均錄得增長。

內地K11五一黃金周銷售增

集團表示，深圳K11 ECOAST舉辦第二屆海濱文化節，並引入法國知名戲劇《鳥人與他的奇美拉樂隊》及《吆喝火人》於大灣區首次演出，在假期內錄得日均人流近15萬，創今年新高。廣州漢溪K11在親子、藝術及文化系列活動帶動下，五一黄金周期間人流按月升30%，自駕到訪消費者按月增近57%；整體銷售額按月增63%，其中零售銷售額平均增幅1.04倍。

深圳K11 ECOAST引入法國知名戲劇於大灣區首次演出。

至於位於漢口的武漢K11年初至今引入不少潮流新品牌，刺激時尚零售類別及休閒娛樂類別的銷售額，分別按年增長逾4.5倍及75%；另一個位於武昌的武漢光谷K11作為Z世代的文化地標，在五一黄金周期間引入電競主題活動，亦帶動餐飲及娛樂類別店鋪人流亦按年升逾30%。

另外，深圳「新世界188號」首階段推出的住宅部分「瑧悅」，成為深圳東部首個於開賣錄得過百伙成交的樓盤。「瀋陽悅景．新世界」則加推新戶型，首階段銷售額達2.4億元人民幣， 位列5月份瀋陽市私人住宅市場銷售金額首位。

九龍塘滶蘊本周招標發售65伙

香港業務方面，K11 Art Mall出租率長期維持100%，K11 MUSEA出租率接近98%。據集團統計，K11 MUSEA於五一黃金周首四日中，旅客消費額按年增1.25倍，當中最大額消費更近200萬元。各商戶類別中，國際奢侈品牌銷售按年大增近兩倍，鐘錶珠寶品牌按年升近90%，美妝、運動等一般零售類別及新進駐餐廳亦錄得雙位數按年增長。

柏傲莊系列截至5月底累售367伙，套現逾59億元。

至於住宅業務，九龍塘滶蘊已上載銷售安排，提供109伙，主打三、四房平層大宅及複式大戶，本周四起以招標形式發售65伙低密度大宅。此外，上月招標出售單位中，柏傲莊I一個實用面積1,363平方呎、四房雙套連960平方呎天台，享開揚城門河景的高層B室單位，連同兩個車位，以成交價逾5,600萬元及每呎41,086元，創下項目自現樓銷售以來成交價及呎價新高。截至今年5月31日，柏傲莊系列累售367伙，套現逾59億元。

