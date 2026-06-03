港股能否延續反彈還看ATMJ｜古天后

6月3日，大致天晴，但局部地區有驟雨，日間天氣酷熱。美伊和平談判未見進展，不過人工智能（AI）基建及晶片股繼續熱炒。美股周二反覆，道指與標指再創即市及收市歷史新高，納指亦微升，創收市新高。

全球最大市值公司兼AI巨頭Nvidia舵手黃仁勳，周二與晶片商Marvell行政總裁Matt Murphy參與台北國際電腦展時，點名Marvell將成為下一間市值突破一萬億美元企業，Marvell股價炒高，急升32.5%。Alphabet計劃配股集資，股價跌近4%，不過公司最大客戶之一博通（Broadcom）升4.7%，蘋果反彈2.9%，思科升5.5%，為漲幅最大道指成份股；Nike跌4.8%，為跌幅最大道指成份股。

花旗警告：納指100指數風險增加

花旗策略員團隊警告，市場持續AI狂熱，已令好倉推升至相當極端水平，導致納指100指數容易受衝擊。該指數高度集中好倉，一旦負面催化因素出現時，投資者止賺離場及好倉被迫平倉可能性將大大提高，而市場下行風險正增加。自美股3月底見底開始，標指升近20%，納指100指數更勁升33%。不過，花旗指出，對標指目前情況唔需要太擔憂，因市場上仍存在相當規模淡倉，意味若升勢持續，可能出現進一步挾淡倉，從而支持市場表現。

美國10年期債息曾跌5.3個基點，報4.421厘；對息口敏感嘅2年期債息挫4.1個基點，至4.01厘。美滙指數一度跌0.15%，報99.049，其後回穩；日圓挫0.2%，低見159.99兌每美元。歐洲央行發表報告，顯示去年底黃金佔全球外滙儲備的比率由前一年的20%提升至27%；歐元佔比維持15%，但仍僅相當於美元和美債資產約三分之一。

恒指10日線25500不容再失

港股於6月有一個好開局，緊接周一反彈，周二恒指略為低開3點後即轉跌為升，午後升幅進一步擴大至646點，全日升640點，報收26038，成交額3,737億元。恒指一口氣收復多條移動平均線，目前僅剩100日線約26131尚未收復。港股本輪反彈，主要因資金由熱炒半新股回流至傳統科技股，其中騰訊（700）旗下微信據報將推出嵌入式人工智能代理，股價急升一成，重返480水平之上。而美團（3690）業績後亦升近一成，加上阿里巴巴（9988）及京東（9618）齊升逾6%，四股合共貢獻逾300點升幅。

港股能否延續升勢，要觀察重磅傳統科技股能否繼續支撐大市向上。短線預期100日線有一定阻力，即26100-26150水平，如挑戰100日線後未能企穩，回調則先以25950至26000為首個支持，即30日線及二萬六心理關口，下一支持為20日線即約25800-25850，而較重要支持為50日線約25700-25750，10日線約25500不容再失。相反，100日線企穩，則下一阻力為26300-26350，而26500及26800阻力更大。

古天后