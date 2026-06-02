世界博彩協會指預測市場危害博彩業 金融包裝實屬「無牌賭博」 籲緊急堵塞監管漏洞

世界博彩協會（World Lottery Association ）發表報告指，預測市場（Prediction Market）近年交易額急速增長，形式上以金融產品作包裝，但本質與投注無異，實屬「無牌賭博」，正危害運動誠信、消費者保障及博彩業生態。協會呼籲各博彩及金融市場監管機構作出緊急協調，以堵塞監管漏洞。

逾九成交易涉體育及事件投注

世界博彩協會報告指出，預測市場交易額從2024年初的每月不足1億美元，急速增長至2025年底每月超過130億美元，至今年1月更錄得260億美元，目前超過90%交易量來自體育賽事及其他事件投注。行業推算至2030年，預測市場規模將達到1萬億美元以上。

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協會：任何包裝難改博彩本質

報告指，預測市場利用監管漏洞，包裝成金融工具，包括將投注行為視作「合約」，對投注人士稱作「交易員」，規避了現行博彩監管體系，並改變大眾的認知。但協會重申，任何包裝皆不會改變其賭博本質，嚴正反對預測市場在不受監管下運作。

憂操縱賽果 讓未成年人士投注

協會對預測市場營運提出多項憂慮，包括運動誠信、消費者保障及不公平競爭，更會對國家安全構成風險。會方指出，預測市場將敏感的政治、安全及社會事件結果與金錢掛鈎，為金融犯罪、國家安全及公共秩序帶來威脅。再者，預測市場缺乏監管，不法分子有機會藉由操縱賽果以獲取利益；同時該行為對參與人士的年齡、投注等不設限制，無法提供有節制博彩服務。相反，目前持牌博彩機構通常會承擔合規、稅收和社會公益慈善等成本，但預測市場卻置身事外，有損博彩業競爭。

促同時受金融及博彩監管

世界博彩協會重申，任何為事件結果提供回報的產品，均屬賭博行為，營運商必須接受監管，包括牌照申請、年齡驗證、提供自願暫停投注服務、參與反洗黑錢及反恐怖分子資金籌集、可疑交易報告，以及推行有節制博彩。

協會指，當預測市場的性質同時涉及金融和博彩服務時，亦應受到兩方面共同監管，呼籲金融及博彩監管機構緊急協調，堵塞監管漏洞。

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反駁美國CFTC准推合約：不等同領牌照

目前預測市場獲得美國商品期貨交易委員會（CFTC）的管轄，並推出「事件合約」，藉此聲稱獲得監管認可，世界博彩協會亦藉此反駁，指在金融或衍生工具框架下的授權，並不等同博彩牌照。協會又指，目前預測市場引起的問題已非監管灰色地帶，早已在歐美地區掀起法律爭議，各持分者有必要盡快採取行動，強調「消費者保障與運動誠信不容談判」。