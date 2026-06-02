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SK海力士記憶體產能擬5年內翻倍 料供不應求至2030年

商業創科
更新時間：17:27 2026-06-02 HKT
發佈時間：17:27 2026-06-02 HKT

據彭博報道，南韓晶片巨頭SK海力士正計劃在未來5年內將記憶體晶片產能提升1倍，以緩解AI晶片嚴重短缺的瓶頸。同時，SK集團會長崔泰源在台北國際電腦展（Computex）期間坦言，存儲晶片的供不應求局面可能會一直持續到2030年。

擴大資本開支應對供求失衡

SK海力士與三星電子、美光科技（Micron）共同主導全球儲存市場。崔泰源表示，為了應對目前市場上存儲晶片短缺問題，SK海力士正在加大資本開支以解決供需失衡，不過他未有披露集團具體撥作此用途的投資金額。

事實上，隨著Meta等科技巨頭投入數萬億美元興建AI數據中心，記憶體晶片已成為AI技術發展的最大瓶頸。由於大模型需要存儲及處理海量數據，市場普遍預期，高頻寬記憶體（HBM）等核心組件的短缺狀況至少會持續到2027年，這令記憶體廠商對全球科技巨頭擁有非同尋常的定價權。

會面黃仁勳 與Nvidia緊密合作

另外，據韓媒報道，崔泰源日前在台北會見黃仁勳，雙方在聚會中共同回顧了兩家公司在AI記憶體晶片領域取得的成果，並探討了未來在AI存儲晶片領域的深化合作。報道提到，黃仁勳指HBM供應鏈最關鍵的要素為效能、品質、穩定性和供應能力，因此Nvidia正與SK海力士緊密合作。

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