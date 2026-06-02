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法貿銀行料打擊非法跨境炒股衝擊本港銀行收入 整體影響可控

商業創科
更新時間：16:53 2026-06-02 HKT
發佈時間：16:53 2026-06-02 HKT

中國打擊非法跨境炒股，法國外貿銀行亞太區專題研究經濟學家牟昊鑫表示，短期將衝擊香港零售及私人銀行的非息收入，但當局並非全面收緊出境投資，長遠將引導資本流向合規渠道。他指出，內地機構跨境綠色金融等投資持續推進，香港仍將受益於內地萬億級貿易順差帶來的資金配置需求，資金或更多留在香港人民幣資產，預期內地收緊跨境投資對香港銀行業整體影響可控。

法國外貿銀行亞太及中東區首席經濟學家艾西亞指，美國利率走向不明，若美國聯儲局加息25個基點，香港大機會跟進上調12.5個基點，香港最优惠利率（P）惯例同步小幅上调，而年内港股IPO密集招股持续收紧银行间流动资金，带动Hibor走高，抬升融资成本。

本港商業房地產不良貸款未改善

香港銀行業資產質素方面，艾西亞指，當前不良貸款壓力更多來自本地經濟，而非內地企業，而本港經濟呈「K型復甦」，企業營運表現分化或加劇資產質素壓力。她指，銀行已通過債務重組等工具緩解風險，預計不良貸款率雖短期難快速下降，但亦不會大幅攀升，且香港私人信貸風險可控，整體敞口小於海外市場。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指，本港銀行業受高利率、經濟轉型和K型復甦帶來的挑戰，或將影響信貸風險和償還能力。他指，商業房地產仍是較大的隱患，需求幾乎沒有改善，尤其是寫字樓市場，預計銀行將繼續通過重組、擔保安排、撇帳等方式處理不良資產。

內銀收入增速料提升 惟盈利能力受限

對於內地四大行今年業績預測，吳卓殷表示，受益於政府債券配置帶動資產增速回升，四大行全年收入按年增速有望加快，但盈利修復受限。他解釋，一方面資產質素壓力上升，促使銀行計提更多撥備，另一方面淨息差持續收窄、信貸增長乏力，預計全年盈利增速呈溫和正增長，難現大幅反彈。非利息收入方面，吳卓殷指，財富管理業務貢獻改善，但諮詢等其他業務競爭加劇，整體難有顯著突破，非息收入佔比預計企穩。

牟昊鑫又表示，得益於強勁且持續的經常帳戶盈餘，中國已成為全球淨債權國，持續的低利率對中國銀行業的盈利能力帶來巨大壓力，銀行正增加海外投資以尋求更高回報。

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