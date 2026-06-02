Arm自研晶片銷售有望提早達標 CEO：需求非常龐大 Meta料成首位大客

受惠於AI熱潮帶動的強勁需求，Arm行政總裁Rene Haas表示，其自研晶片業務有望能提早達成原定於2030年前實現150億美元銷售的目標。Rene Haas表示，市場需求遠超預期，形容「需求非常龐大」。

Arm今年3月宣布重大戰略轉型，由過去數十年專注向半導體製造商授權技術的商業模式，轉為直接銷售自家品牌的晶片。這家由日本軟銀（SoftBank）控股的公司預期，未來自研晶片業務的收入，將超越現有以銷售知識產權為主的傳統業務。

AGI處理器配備136核心

在產品規格方面，這款名為「AGI CPU」的處理器將具備高達136個核心，功耗約為300瓦，並交由台積電負責生產。Meta將成為AGI CPU的晶片的首個主要客戶。Rene Haas重申，Arm決定親自製造晶片，主要是回應客戶的強烈要求。

CPU與Nvidia加速器協同工作

在AI數據中心的運作中，這款CPU將扮演電腦「大腦」的角色。其設計並非取代現有產品，而是與英偉達（Nvidia）等公司提供的加速器協同工作。