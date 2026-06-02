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中銀再助韓國進出口銀行發雲吞債 規模40億元

商業創科
更新時間：15:20 2026-06-02 HKT
發佈時間：15:20 2026-06-02 HKT

中銀香港與中國銀行首爾分行聯動，再助韓國進出口銀行（The Export-Import Bank of Korea）發行港幣債券（俗稱「雲吞債」）。中銀香港擔任此次債券發行的聯席牽頭經辦人兼賬簿管理人及交叉貨幣互換交易行。

繼去年7月發行雲吞債後，韓國進出口銀行是次發行的3年期債券規模增至40億港元，定價為3.324%。簿記建檔峰值訂單規模達61.23億港元。中銀香港全程參與此次發債項目的執行工作，包括文件、銷售、定價，以及發行後交叉貨幣互換交易等工作。

中銀香港指，今次發行創下多項突破，包括韓國進出口銀行歷來最大規模的港幣公募債券發行、該行港幣公募債券的最低發行利差，以及該行在所有幣種發行當中首次實現個位數利差定價，體現了市場對其信用實力的高度認可。

獲本地及國際投資者踴躍參與

中銀香港副總裁王化斌表示，本次發行獲本地及國際投資者踴躍參與。作為韓國主要政策性進出口信用機構，韓國進出口銀行有穩定融資需求，再次回訪香港市場，旨在推動資金來源多元化，延續其亞洲融資佈局。是次該行再度發行雲吞債，不僅彰顯客戶對香港作為可靠且具吸引力國際融資平台的高度認可，也體現國際機構對本港資本市場信心的持續提升，有助提升香港作為國際債券發行中心的競爭力，並進一步深化與韓國的金融合作。
 

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