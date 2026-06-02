王維基稱香港科技探索繼續打減價戰 回應動物實驗批評 「唔係做緊啲唔道德嘅嘢」

香港科技探索（1137）今日舉行股東大會，創辦人兼副主席王維基回應外界質疑公司「無本錢」打減價戰時，指「26年前都有人話我無能力做香港寬頻，但識做生意的人，世界上唔係好多」，並直言會繼續打減價戰。此外，王維基亦有回應外界對於公司進行動物實驗的批評，直言「唔係做緊啲唔道德嘅嘢」，重申有關實驗旨在貢獻人類醫療。

6月中公布具體銷售數據

王維基表示，打減價戰是市場推廣手段，但現時「唔係為生存，係為了搶人哋啲嘢（市佔率）」。被問及減價戰成效時，他透露將於6月中公布具體銷售數據，但因屬敏感資料，須遵守上市規則才能公開開。

無計劃亦無需要向外籌資

對於減價戰的資金需求，王維基強調「無計劃亦無需要向外籌資」，公司幾乎無負債，並持有4至5億元現金及約10億元物業，財政狀況穩健。他近期亦多次增持公司股份，表明「對公司好有信心，覺得前景好好」。

多次視察實驗 保證動物已麻醉

另一方面，善待動物組織（PETA）代表親自到股東會現場，直接向王維基提出質詢，抗議公司早前披露進行多次動物實驗。王維基則直呼「我哋唔係做緊啲唔道德嘅嘢」、「我唔係無人性」，並透露自己養了3隻狗，上班前都會「攬一輪」，又曾多次親身視察實驗過程，保證動物在進入羊欄、豬欄前已全身麻醉，離開農場時已入睡，不會感受到痛苦與驚恐 。

反覆確認別無其他替代方案

王維基強調，公司堅持進行實驗是因為背後具有重大意義，坦言醫學實驗確實需要動物犧牲，但已反覆確認「別無其他替代方案」，且符合國際標準，以及將動物的恐懼及痛苦降至最低 。他又以微創手術為例，有關研發亦曾犧牲超過20萬隻動物，至今每年仍有約2萬隻動物用於持續研究及訓練。

被問及會否公開更多項目資訊，王維基表示，若研究成果良好，將涉及商業機密需保障公司；公司亦與多所頂尖大學的研究機構簽訂了保密協議，故無法披露詳情。他又提到，這些大學位於非常先進的國家，是「我仔女都好想入的大學」 。