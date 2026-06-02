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恒地李家誠稱新盤銷售明顯好轉 料全年樓價升10%

商業創科
更新時間：13:42 2026-06-02 HKT
發佈時間：13:42 2026-06-02 HKT

恒基地產（012）主席兼董事總經理李家誠表示，今年本港一手樓銷售量明顯好轉，期望全年成交宗數可達2萬伙，樓價升幅約5至10%。

目前樓價未見過熱

李家誠指出，今年首5個月本港一手樓成交量超過1萬宗，恒地近月已藉機加快推盤，部分甫開售便沽清，認為成績理想。恒地地產發展部總經理黃浩明補充，樓市因前幾年下跌，隨著經濟好轉而反彈較快，並反映在樓價上，目前未見過熱，旗下樓盤不少是用家入市。

The Henderson出租率達95%

李家誠又指，旗下民生商場出租率已達90%，今年「五一黃金周」遊客來港消費額亦按年增長逾10%。寫字樓方面，他重申，旗下中環The Henderson出租率已達95%，明年開幕的新海濱項目Central Yards第一期出租率亦錄得70%，在招租方面，期望未來數月會有新進展。

倘銷情持續良好 股息或較好

派息方面，恒地減派去年末期息，李家誠稱，由於環球局勢不穩，該集團需作長遠安排，資金除了用作派息，亦要兼具穩健財務狀況。但他指，今年賣樓錄得不錯成績，如果銷情持續良好，期望股息金額會較好。

香檳大廈項目已申請覆核

恒地在尖沙咀香檳大廈B座的重建項目，申請放寬地積比遭城規會否決，黃浩明指，地盤已在發展，已向城規會申請覆核。他又指出，香檳大廈A座收購業權方面，由於目前收購價格較為昂貴，現階段未有足夠誘因開展強拍及重建計劃，期望政府在市區重建方面提供更多支持。

另外，恒地旗下大埔項目「迎林」早前決定結束學生宿舍用途，黃浩明解釋，主要是與中大的租約即將完結，同時見到學生宿舍的需求有所改變，遂將項目收回，並預計在下半年轉為出售。

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