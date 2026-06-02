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Häagen-Dazs撤出中國直營店 檸季收購門市兼獲品牌獨家授權

商業創科
更新時間：11:42 2026-06-02 HKT
發佈時間：11:42 2026-06-02 HKT

通用磨坊（General Mills, GIS）宣布，將旗下Häagen-Dazs的中國內地門市出售給中國茶飲品牌檸季在內的投資集團。

檸季將獲得獨家授權，在內地雪糕門店及禮品業務中使用Häagen-Dazs品牌。不過Häagen-Dazs在中國的零售及餐飲服務，將繼續由通用磨坊擁有及經營。

通用磨坊表示，交易預計今年內完成，但仍需獲監管機構批准，該公司未有披露該交易的財務條款。

檸季2年前攻港 惟水土不服

主打手打檸檬茶飲的檸季，現時在內地擁有超過3,000間茶飲店，2024年亦進軍香港開店，並一口氣開立10間分店。不過早前有報道指，檸季香港多間分店已先後結業，目前僅餘元朗分店。

檸季香港分店據報僅餘元朗一間。
檸季香港分店據報僅餘元朗一間。

通用磨坊：符專注增長戰略

通用磨坊在公告表示，自2018財年以來已大幅重塑其投資組合，通過收購與剝離，調整了近三分之一的淨銷售基礎，又指今次交易符合其「Accelerate」戰略，進一步提升該公司專注最強盈利增長機會的品牌和渠道。

通用磨坊是美國著名食品企業，除了Häagen-Dazs，港人熟識的「灣仔碼頭」水餃亦是旗下品牌。

除了通用磨坊，近年不少海外品牌均調整其中國發展戰略，包括出售資產或與本地合作夥伴成立合資企業，例如星巴克今年4月以40億美元，將其中國業務的控股權出售給私募股權公司博裕資本。
 

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