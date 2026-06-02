沽空機構Citron創始人被判證券欺詐罪 涉利用帖文操縱股價

沽空機構香櫞研究（Citron Research）創始人Andrew Left經過在洛杉磯為期3周的審判後，周一被聯邦陪審團裁定犯有證券欺詐罪。陪審團裁定17項指控中的13項罪名成立，其中包括Andrew Left被控利用爆炸性的帖文操縱數十家公司股價及非法獲利。檢方表示，他從2018年至2023年間透過此類交易獲利超過2,000萬美元（約1.56億港元）。

暗示可能會上訴

據彭博報道，Andrew Left在法庭外表示，「我認為陪審團的判決錯了」，又指 「這明顯並非我們的終點」，暗示可能會上訴。他將於8月31日接受量刑聽證，並可能面臨超過20年的監禁；在此之前，將繼續保持自由狀態。

特朗普曾赦免一些被定罪被告

報道提到，儘管這宗案件最初是在前總統拜登執政期間啟動，但這項判決對美國司法部而言是特朗普總統執政期間「白領犯罪案件」的一次勝利。在特朗普執政期間，許多類似起訴都被撤銷，他也赦免了一些被定罪的被告。

案件或對華爾街產生影響

同時，這場審判使激進賣空者的活動成為焦點，這類投資者會專注於那些他們認為估值過高的公司，並希望透過股價下跌獲利。該案還審視了對公司發表意見何時會構成市場操縱，這是一個棘手的問題，並可能對華爾街產生影響。

值得留意的是，Andrew Left過往透過其網絡通訊刊物「香櫞研究」發表了大量針對上市公司的做淡報告，當中包括在2021年挾淡倉風潮及迷因股狂熱期間做淡GameStop，其他目標還包括現已陷入破產困境的中國恒大集團，以及前身為Valeant的Bausch Health。