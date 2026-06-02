李寧夥NBA球星居里簽10年長約 拓展全球市場兼設專門店 

38歲的金州勇士球星史提芬居里（Stephen Curry）結束「波鞋自由身」，其個人品牌Curry Brand周一宣布，與中國體育用品公司李寧（2331）簽署一項長期的鞋履及服裝合作協議，未來雙方將共同拓展籃球、高爾夫球及生活休閒領域的全球業務。ESPN引述消息透露，雙方簽署了一份為期10年的長約，李寧並計劃在美國及中國為該品牌開設專門店。

消息公佈後，李寧股價一度高開6.34%至20.1元，隨後升幅回落，目前報19.16元，升1.38%。

居里：一生難求合作機會

居里與李寧將在品牌創建及產品開發上展開合作，並推動各項體育文化項目。雙方指出，是次合作建基於「致力啟發全球下一代運動員的共同承諾」。對於與李寧結盟，居里直言這是「一生難求的合作機會」。

據ESPN報道，居里在去年11月與美國運動品牌Under Armour結束了長達13年的合作關係，隨後進入被外界稱為「波鞋自由身」（sneaker free-agency）的過渡期。雖然雙方宣布和平分手，但有業內人士透露，由於Under Armour估值不斷下滑，加上居里對該公司投資不足感到日益不滿，最終促成雙方分道揚鑣。

親測李寧波鞋後促成加盟

在此期間，居里在今季餘下賽事幾乎每晚都穿著不同品牌的球鞋上陣，甚至曾於賽前熱身時換上Nike球鞋。值得注意的是，居里在試穿勇士隊友占美畢拿（Jimmy Butler）及名宿韋德（Dwyane Wade）的李寧專屬波鞋時，感到相當舒適。