美國傳媒大享Barry Diller提購美高梅控股權 指業務價值「難被AI取代」

美國傳媒大享Barry Diller進軍賭彩業，旗下媒體集團People Incorporated宣布，向美國美高梅集團（MGM）提出收購控股權，令美高梅估值達180億美元（約1404億港元）。美高梅股價急升約15%，報50.1美元。

已持股26% 擬獲過半股權

People Incorporated目前持有美高梅約26%股權，提出不具約束力要約，擬以每股48.3美元，收購額外24.1%股份，旨在令其持股增至略高於50%，藉此獲得控股權。該集團計劃以現金、額外債務及股權融資承諾來支付收購。

Barry Diller：市場嚴重低估美高梅

美高梅為美高梅中國（2282）的母企。Barry Diller發聲明指，市場嚴重低估美高梅的資產價值，相信其擁有出色管理團隊，並有良好機遇釋放下一階段的增長價值。他又指，大約在6年前開始入股美高梅，主要看中其具有罕見的商業模式，「擁有AI難以複製或取代的實體資產，以及優越的數碼增長機會，隨著時間推移，對有關信念有增無減。」

Barry Diller為著名傳媒投資者，1986年有份創立福斯廣播《霍士廣播公司》（Fox Broadcasting Company），曾任派拉蒙影業行政總裁，現時為美國媒體公司People Incorporated（前稱InterActiveCorp）及旅遊平台Expedia集團的主席。