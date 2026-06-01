阿里成歐洲足協6年AI合作夥伴 歐國盃、歐聯等應用阿里雲及千問技術

阿里巴巴（9988）宣布，與歐洲足球協會聯盟（UEFA）及UC3達成多年期合作協議，將成為多項UEFA賽事的官方獨家AI、雲計算服務及電子商務合作夥伴，涵蓋2027/28至2032/33年度賽季的歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）、歐霸盃（UEFA Europa League）及歐洲協會聯賽（UEFA Conference League），以及2028年歐洲盃（UEFA EURO 2028）。阿里巴巴集團主席蔡崇信表示，將投入雲計算、全棧AI及全球電子商務能力，支持UEFA與UC3把這些標誌性賽事帶給世界各地的球迷。

透過大模型優化球迷互動體驗

阿里巴巴指，是次合作將應用阿里巴巴先進的AI技術，通過Qwen大語言模型（LLM）優化球迷互動體驗，並強化媒體內容管理。配合阿里巴巴雲計算基礎設施及全球電子商務生態系統，為世界各地球迷帶來UEFA旗艦賽事的沉浸式體驗與內容服務。

該公司又指，阿里巴巴的雲端基礎設施及Qwen大語言模型將協助UEFA構建其下一代AI能力，球迷亦可享受由AI驅動的個性化體驗，進一步加深與足球的互動。

歐洲足球協會聯盟主席亞歷山大·切費林表示，雙方將攜手以別具新意與意義的方式，拉近球迷與賽事的距離，打造更引人入勝、更具互動性和可及性的賽事體驗，同時守護歐洲足球獨有的傳統、情懷與精神內涵。