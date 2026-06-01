Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃仁勳台北GTC演講場外氣氛熱烈 媲美大型演唱會 粉絲排隊購台北限定T恤｜GTC大會

商業創科
更新時間：16:03 2026-06-01 HKT
發佈時間：16:03 2026-06-01 HKT

 英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳今日（1日）於台北流行音樂中心發表GTC Taipei 2026主題演講。綜合媒體報道，現場氣氛熱烈，可媲美大型演唱會。儘管演講門票早已售罄且官方設有網上直播，但仍有大批粉絲抵達會場，與巨型NVIDIA標誌打卡。現場亦聚集近百名粉絲排隊守候，只為一睹「AI教父」的風采。

相關文章：Nvidia新晶片攻PC市場撼英特爾 應用Dell和聯想等電腦 黃仁勳演講8大重點懶人包｜GTC大會

粉絲排隊搶購英偉達台北限定T恤

演講之外，場外的Nvidia Gear Store官方限定商品快閃店亦成為另一焦點，大批粉絲排隊購買台北限定周邊。有別於去年開放公眾排隊，今年快閃店改採限定資格制以控制人流，今日僅限成功報名主題演講的觀眾入場選購，6月2日至4日期間則只開放予持有GTC Taipei大會通行證，或已登入「Explore to Win」活動的COMPUTEX觀展證持有者。

今年快閃店出售多款極具收藏價值的限定周邊，包括限量版撲克牌、Agentic AI筆記本、GeForce造型扣環、雪櫃磁石、印有NVIDIA標誌的雨傘及棒球帽等。當中最受矚目的是由台灣當代藝術家謝嘉明設計的「GTC Taipei限定T恤」，採用超現實主義構圖，巧妙將玉山、廟宇等台灣指標性地標與放天燈的機械人結合，視覺風格獨樹一幟。

此外，印有黃仁勳Q版虛擬角色「Toy Jensen」的TJ系列針織衫，以趣味方式重新演繹了AI教父形象，同樣成為粉絲們搶購的目標。

相關文章：黃仁勳稱「有用AI」時代降臨 Token成利潤單位 取代人類工作屬「胡說八道」｜GTC大會

最Hit
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
8小時前
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
23小時前
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
「非常父母」在家分娩誕幼子 至今無出世紙 社福界指涉疏忽照顧：完全偏離常人做法
社會
6小時前
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
影視圈
7小時前
世界盃2026，25場免費直播時間表一文睇清。
世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）
足球世界
6小時前
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
社會
13小時前
華裔學者李競存 任科大醫學院創院院長
華裔學者李競存 任科大醫學院創院院長
教育新聞
5小時前
快餐店斬料加餸！港式燒味限時低至6折 $33起歎半斤叉燒/燒味三拼
快餐店斬料加餸！港式燒味限時低至6折 $33起歎半斤叉燒/燒味三拼
飲食
4小時前
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一表現遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一表現遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
影視圈
17小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
3小時前