黃仁勳台北GTC演講場外氣氛熱烈 媲美大型演唱會 粉絲排隊購台北限定T恤｜GTC大會

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳今日（1日）於台北流行音樂中心發表GTC Taipei 2026主題演講。綜合媒體報道，現場氣氛熱烈，可媲美大型演唱會。儘管演講門票早已售罄且官方設有網上直播，但仍有大批粉絲抵達會場，與巨型NVIDIA標誌打卡。現場亦聚集近百名粉絲排隊守候，只為一睹「AI教父」的風采。

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粉絲排隊搶購英偉達台北限定T恤

演講之外，場外的Nvidia Gear Store官方限定商品快閃店亦成為另一焦點，大批粉絲排隊購買台北限定周邊。有別於去年開放公眾排隊，今年快閃店改採限定資格制以控制人流，今日僅限成功報名主題演講的觀眾入場選購，6月2日至4日期間則只開放予持有GTC Taipei大會通行證，或已登入「Explore to Win」活動的COMPUTEX觀展證持有者。

今年快閃店出售多款極具收藏價值的限定周邊，包括限量版撲克牌、Agentic AI筆記本、GeForce造型扣環、雪櫃磁石、印有NVIDIA標誌的雨傘及棒球帽等。當中最受矚目的是由台灣當代藝術家謝嘉明設計的「GTC Taipei限定T恤」，採用超現實主義構圖，巧妙將玉山、廟宇等台灣指標性地標與放天燈的機械人結合，視覺風格獨樹一幟。

此外，印有黃仁勳Q版虛擬角色「Toy Jensen」的TJ系列針織衫，以趣味方式重新演繹了AI教父形象，同樣成為粉絲們搶購的目標。

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