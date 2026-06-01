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攜程外幣找換業務進駐港機場 共設6間門店及8部自助機 料本月初逐步開業

商業創科
更新時間：11:11 2026-06-01 HKT
發佈時間：11:11 2026-06-01 HKT

隨着香港國際機場二號客運大樓（T2）離境設施上周正式啟用，攜程集團（Trip.com Group，9961）乘勢計劃在機場插旗，開設外幣找換店，現已有裝修圍板。攜程回覆本報查詢時指出，繼內地和日本後，該集團正式將外幣找換業務擴展至香港，將在一號及二號客運大樓共設有6間找換門店及8部自助找換機，首批4間門店預計將於本月初正式開業。該股現報375.8元，升近2%，市值逾2366億元。

香港外匯兌換需求高

攜程指出，香港為其全球第3個設有實體找換服務的地區，因為本港有龐大的外匯需求，同時亦是國際金融中心，及全球聞名的旅遊目的地，因此香港國際機場擁有大量的跨國商務與觀光客流，外匯兌換的需求高。

此外，可向客戶提升一站式旅遊體驗，該集團在全球已有較高品牌認知度，進駐香港國際機場不僅能精準服務本地出境市民，更能將服務延伸至來自全球的入境與過境旅客，旨在為抵港及離港旅客提供更無縫、便捷的一站式旅遊金融服務。除找換服務外，實體門店將發揮線下服務點功能，即時為旅客提供目的地當地玩樂、租車及景點門票等旅遊產品的諮詢與協助。

李澤銘：預計業務利潤不大

Blue Water Capital首席投資官李澤銘認為，由於找換服務業務的利潤不大，預計不會為攜程帶來很大的幫助，即不會提高收入和利潤，但可為客戶提供更多便利。

攜程經國家外匯管理局特許，於2015年推出了針對出境用戶提供互聯網貨幣兌換服務，另於2023年起在日本提供外幣兌換服務，現於京都和福岡有門店。根據其網站，攜程目前在內地25個城市提供取鈔服務。攜程去年度財報顯示，其去年度匯兌收益3.16億元（人民幣，下同），2023年為2900萬元，2024年則虧損1200萬元；另有投資衍生工具。

香港國際機場的網站顯示，現時有3間公司在機場提供外幣找換服務，包括世界第二大貨幣兌換公司Global Exchange Group，其附屬公司Global Exchange在機場9個地方提供服務；以及中銀香港和滙豐。

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